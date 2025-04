Šest najvećih banaka u Kini po imovini zabeležilo je najniže neto kamatne marže — razliku između onoga što banka plaća na depozite i onoga što zarađuje na kreditima — u poslednjim danima, prema analizi Financial Times-a.

Prosečna marža kod šest državnih banaka, uključujući Bank of China i Industrial and Commercial Bank of China, najveću banku na svetu po imovini, bila je 1,48 odsto na kraju prošle godine, u poređenju sa 1,6 odsto godinu dana ranije. Poslednji put da je bila iznad 2 procenta bilo je 2021. godine.