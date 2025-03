- Dobili smo informacije da mladog krompira još uvek nema na pijaci, kako je rano za njega. Zbog toga i jeste visoka cena tamo gde se on pojavi. Pojavio se i tzv. lažni mladi krompir, što je informacija koju smo saznali od meštana ovog rada. Kako su ispričali, imao je neverovatno crvenu ljusku, a onda su došli do zaključka da je verovatno samo dobro opran. Koštao je između 120 i 150 dinara, ali nemojte da vas to zavara - kaže Aleksandra Dražić, novinarka Kurir televizije, tokom uključenja iz Sremske Mitrovice.