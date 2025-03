Jelena sa Voždovca doživela je pravu noćnu moru kada je shvatila da je najnoviji model skupocenog telefona iPhone 16 Plus prodala prevarantu . Umesto dobre zarade ostala je bez telefona i para!

Hladan tuš u menjačnici

Ne može ni da locira telefon

- Problem je što do serijskog broja telefona ne mogu da dođem zato sto mi je očuh kupio telefon, ali je on u bolnici, a niko njegov neće da mi da ništa. Od ovog dečka imam dva broja telefona. Kada sam ga zvala nije se javljao i pravio lud, a posle je bio nedostupan ali je glas sa telefona kad je neko nedostupan rekao u kojoj je mreži broj. Tako da on sigurno ima tamo broj i verovatno imaju njegove podatke - priča Jelena.