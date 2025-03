- Mi preko cele godine imamo u ponudi krompir i on se uvek dobro prodaje. Verujem da je tražen jer mu je i cena uvek povoljna , a od njega može da se napravi mnogo jela - kaže prodavačica povrća na pijaci "Krug".

Na tezgama ima i mladog luka, veza je 70 dinara, cena šargarepe je 50 i 60, kupusa 120 dinara, a krastavca od 160 do 180 dinara. Najveći raspon cena je kod jabuka, od 60 do 150 dinara. One su i jedino domaće voće koga redovno ima na pijaci preko zime, a od južnog u redovnoj ponudi su banane, po ceni kao i u marketima - 200 dinara za kilogram.