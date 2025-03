Otkupna cena teladi simentalske rase težine do 160 kilograma dostigla je iznos od 850 din/kg u klanicama na području mačvanskog regiona, prenosi STIPS. I otkupna cena tovne junadi telesne mase iznad 480 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period, pa je dominirao iznos od 390 din/kg .

U klanicama na području podrinjskog regiona došlo je do pada otkupnih cena goveda , jer je dominantna otkupna cena tovnih bikova težine iznad 500 kilograma iznosila 360 din/kg, dok je u kategoriji krava za klanje dominirao iznos od 250 din/kg . Niža je bila otkupna cena tovnih bikova SM rase u odnosu na prethodni period i u klanicama na području podunavskog regiona, gde se otkup ove kategorije goveda najčešće odvijao za 350 din/kg , uz slab obim otkupljenih grla.

Na području braničevskog regiona za otkupljenu telad odgajivači su dobijali 520 din/kg , za junad 500 din/kg , a za krave za klanje 240 din/kg. Klaničari sa područja južnobačkog regiona otkupljivali su jedino tovnu junad težine iznad 480 kilograma po dominantnoj ceni od 340 din/kg , kao i prethodne sedmice. Na pijaci žive stoke u Kraljevu su se mogla pazariti telad SM rase telesne mase do 160 kilograma po dominantnoj ceni od 700 din/kg , tovni bikovi SM rase telesne mase iznad 500 kilograma za 360 din/kg, prvotelke za 200.000 dinara po grlu i krave za klanje SM rase za 200 din/kg .

Niža cena prasadi i na pijacama i u klanicama

Na pijaci žive stoke u Loznici zabeležen je pad cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 320 din/kg . U klanicama na području podrinjskog regiona takođe je došlo do pada otkupne cene prasadi iste kategorije, jer je dominirao iznos od 320 din/kg .

Klaničari sa područja južnobanatskog regiona po nižim su cenama protekle sedmice otkupljivali prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma. Za otkupljenu parasad odgajivači su dobijali znos od 350 din/kg, a za tovne svinje od 80 do 120 kilograma iznos od 175 din/kg. Broj otkupljene prasadi bio je slab, a tovnih svinja prosečan, kao i prethodne sedmice.