- U nekim slučajevima u Nemačkoj smeće će vam biti uključeno u cenu tzv. toplog stana. To u našem slučaju - nije. Mi moramo smeće da platimo našoj opštini posebno i to plaćamo na godišnjem nivou oko 170 evra, što znači oko 15 evra mesečno.

- Prvo osiguranje je Haftpflichtversicherung, to je osiguranje od odgovornosti ako u kojem slučaju nekome slučajno uništite nešto, padne vam mobilni od nekoga ili razbijete nekome nekakvo staklo, da ste tu pokriveni. Ta osiguranja variraju od nekakvih 60 evra na godišnem nivou za celu porodicu, pa do 100 i nešto evra. Mi plaćamo oko 80 evra za Haftpflichtversicherung na godišnjem nivou.

- Sada dolazimo do možda jednog od najvećih potrošača u našoj porodici, a to su automobili. Kad govorimo o automobilima, ne govorimo o nekakvim finansiranjima za automobil, znači o nekakvim kreditima, nego ovde govorim o četiri glavne stavke, a to su porez za automobil, osiguranje za automobil, gorivo koje mesečno trošite.

i, naravno, godišnji servisi. Mi za naša dva automobila do prošle godine smo plaćali 1.600 evra za osiguranje. Zašto toliko puno? Zato što imamo jedan veliki automobil koji ima puno kasko osiguranje i jedan mali automobil i s njima prelazimo dosta kilometara i što veću kilometražu imate, to ćete, naravno, platiti više za osiguranje. Ako tih 1.600 rasporedimo na 12 meseci, možemo da zaključimo da na auto osiguranje samo mesečno ode oko 135 evra. Gorivo je iduća stavka i mi trošimo otprilike neki 200 evra za gorivo. Nekad, naravno, potrošimo više, nekad potrošimo manje.

To sve zavisio da li negde putujemo ili ne. Ovih 200 evra sam uzeo kao neku zlatnu sredinu. Što se tiče poreza na automobil, mi imamo jedan manji auto, dakle to je benzinac i tu plaćamo relativno malo za porez, plaćamo nekih 34 evra godišne poreza, a za veliki automobil koji je dizel plaćamo oko 240 evra poreza. Ako to preraspodelimo mesečno, možemo da zaključimo da mesečno samo za porez na automobil plaćamo oko 23 do 25 eura. I zadnja stavka što se tiče automobila su naravno servisi. Ako radimo samo nekakve redovne servise, onda ćemo potrošiti godišnje oko 500 evra.