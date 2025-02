Bavarska naplaćuje do 1.000 evra za 10 metara šišanja živice. Svako ko ošiša više od 100 metara živice suočiće se sa kaznom do 15.000 evra. Severna Rajna-Vestfalija naplaćuje do 12.500 evra. Brandenburg kažnjava do 4.000 evra. Donja Saksonija traži 25.000 evra.