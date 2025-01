Način utvrđivanja cena ostaje isti kako i do sada, a benzinske pumpe utvrđene prosečne veleprodajne cene evro dizela i benzina evro premijum BMB 95 mogu, što je važilo i do sada – da uvećaju za 16 dinara .

Cena dizela za poljoprivrednike takođe ostaje ograničena, i to na 179 dinara , što je cena koja važi i po postojećoj uredbi.

- Naftna industrija Srbije će na svojim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava, uz upotrebu kartica izdatih registrovanim polјoprivrednim gazdinstvima, staviti u promet derivat evro dizel po maksimalnoj maloprodajnoj ceni od 179 dinara po litru, utakanjem u pogonske rezervoare polјoprivrednih mašina i posude za transport derivata nafte u maksimalnoj količini do 100 litara po hektaru, za površine upisane u Registru polјoprivrednih gazdinstava na dan stupanja na snagu ove uredbe i zasejane, odnosno zasađene površine obradivog polјoprivrednog zemlјišta pod odgovarajućom bilјnom kulturom do količina potrebnih za obradu, a najviše do 100 hektara - navodi se u uredbi.