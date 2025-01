Austrija je kazne za prebrzu vožnju značajno povećala još od septembra 2021. godine. U naselju, kazna za prekoračenje brzine za 30 km/h ili više kreće se od 150 do 5.000 evra, umesto prethodnih 70 do 2.180 evra.

Za prekoračenje brzine za više od 40 km/h sledi kazna u rasponu od 300 do, takođe, 5.000 evra, a vozač može dobiti i zabranu upravljanja vozilom na mesec dana, odnosno tri meseca ako mu to nije prvi put da je u Austriji uhvaćen u prebrzoj vožnji.

Za prekoračenje brzine za više od 80 km/h vozaču preti zabrana upravljanja vozilom na najmanje šest meseci. Kazne za prekoračenje brzine za više od 50 km/h izvan naselja sežu od 300 do 5.000 evra, a moguća je i zabrana vožnje na mesec do tri meseca.

U Italiji su nova pravila na snazi od decembra prošle godine. Po njima, za prekoračenje brzine za više od 10 km/h, a manje od 40 km/h, kazna iznosi od 173 do 694 evra. Ako se prekršaj ponovi u urbanom području najmanje dva puta tokom godine, kazna se povećava na 220 do 880 evra, uz moguće oduzimanje vozačke dozvole od 15 do 30 dana.