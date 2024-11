U klanicama na području južnobanatskog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovne junadi teže od 480 kilograma , jer je dominirao iznos od 330 din/kg . Otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma iznosila je 550 din/kg u klanicama na području Braničevskog regiona. Osim teladi, otkupljivana je i tovna junad od 350 do 480 kilograma po dominantnoj ceni od 500 din/kg i krave za klanje SM rase po ceni od 220 din/kg .

Rast cena prasadi i tovnih svinja

Dominantna cena prasadi težine od 16 do 25 kilograma dostigla je iznos od 540 din/kg na stočnoj pijaci u Loznici, što ukazuje na rast cene u odnosu na prethodni period, uprkos dobroj ponudi ove kategorije svinja . U klanicama na području južnobanatskog regiona je zbog jako slabe ponude, a povećane tražnje protekle sedmice, došlo do rasta otkupne cene prasadi, težine od 16 do 25 kilograma . Dominirao je iznos od 360 din/kg .

Rast prodajne cene tovnih svinja, težine iznad 120 kilograma, zabeležen je tokom protekle sedmice na pijaci žive stoke u Kraljevu, gde je dominirao iznos od 260 din/kg. U klanicama na području raškog regiona došlo je do rasta otkupnih cena prasadi, od 16 do 25 kilograma, na 360 din/kg, tovnih svinja obe kategorije na 220 do 240 din/kg i krmača za klanje na 200 din/kg. Najčešća prodajna cena prasadi, telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosila je 330 din/kg, dok su se tovne svinje mogle pazariti po ceni od 190 din/kg na pijaci žive stoke u Somboru. Zabeležena je prodaja priplodnih nazimica po ceni od 40.000 dinara po grlu.