Od novembra u Srbiji zbog slava kreće i povećana potražnja za mesom i mesnim prerađevinama. Obično to prati i rast cena, zbog čega pečenje može da ima različite cene od trgovca do trgovca. U beogradskim pečenjarama cena prasetine je u ovom trenutku od 2.000 do 2.200 dinara, a jagnjetine i do 3.000 dinara po kilogramu . U jednoj od njih kažu da je prasetina prošle godine bila čak 200 dinara skuplja , ali da se generalno u odnosu na prošlu godine cene nisu bitnije menjale.

U poslednjem izveštaju Sistema tržišnih informacija Srbije navodi se da su kupci prasadi, telesne mase do 15 kilograma, mogli proteklog meseca da pazare na svega pet stočnih pijaca koje su deo njihovog sistema praćenja. Nešto bolja bila je ponuda prasadi od 16 do 25 kilograma. Njihova prodajna cena varirala je od 360 do 500 dinara za kilogram. Navodi se da je i dalje ponuda i prodaja tovnih svinja dosta slaba na prodajnim mestima. Dominantna cena onih od 80 do 120 kilograma bila je od 210 do 350 dinara po kilogramu.