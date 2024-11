Nova godina se munjevito približava, pa su i trgovci pohitali da na vreme da izbace ponudu veštačkih jelki kojima su cenu podigli više nego ikad. Iako se trgovci utrkuju popustima pristojnu veštačku jelku je nemoguće nabaviti bez 2.500 dinara, a one najskuplje kućne jelke koštaju i do 15.000 dinara.

- Prirodne jelke su skuplje za 700 do 800 dinara u odnosu na prošlu godinu i koštaju od 3.000 do 100.000 dinara. Veštačke jelke se kod nas mogu kupiti po ceni od 5.000 do 150.000 dinara za one visine do četiri metra. I verujte mi, samo skuplje se i traže. Tržni centri su rano počeli da se kite, pa su i ljudi krenuli. Kad je hladno višepazare, jer ih valjda to podseća na zimu - objašnjava Veselinović.