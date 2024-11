Građani koji su primorani da preko Western uniona pošalju novac u inostranstvo nisu ni svesni da će ih to koštati kao Svetog Petra kajgana. Svi oni su spremni da plate uslugu slanja novca čija visina zavisi od iznosa koji se šalje, ali šok nastaje kada shvate da će za slanje 1.500 evra morati da izdvoje 20.000 više i to zbog kursnih razlika.

- Morao sam hitno da pošaljem 1.500 evra u Beč i znao sam da ta usluga košta, kao i da moram novac uplatiti u dinarima. Spremio sam se na to da mi zaračunaju veći prodajni kurs od zvaničnog kursa NBS i očekivao da će to umseto 117,36 dinara za evro biti oko 120 dinara. Blago je rečeno da sam bio šokiran kada su mi rekli da je za slanje 1.500 evra potrebno da uplatim više od 196.00 dinara plus 8.400 dinara na ime naknade za uslugu slanja novca. To je čist bezobrazluk i najobičnija pljačka ljudi kojima su usluge Western uniona neophodne - kaže sagovornik Kurira iz Beograda čije je ime poznato redakciji.