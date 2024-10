Viša je bila otkupna cena tovne junadi težine iznad 480 kilograma u klanicama na području južnobačkog regiona, gde je dominirao iznos od 330 din/kg . U klanicama na području podrinjskog regiona došlo je do rasta otkupne cene krava za klanje SM rase .

Dominantna otkupna cena teladi SM rase teških do 160 kilograma iznosila je 550 din/kg u klanicama na području braničevskog regiona. U Šapcu je došlo do pada otkupne cene tovne junadi telesne mase iznad 480 kilograma, jer je dominirao iznos od 350 din/kg. U klanicama na području pčinjskog regiona protekle sedmice su otkupljivana tovna junad od 350 do 480 kilograma po dominantnoj ceni od 370 din/kg i tovni bikovi teži od 500 kilograma, po ceni od 360 din/kg.