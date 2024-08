"ŽIVIM SA CIMERKOM U 20 KVADRATA, USTRUČAVAM SE..." Nevena o životu studenta iz unutrašnjosti u BG: Hoću da izađem, a nemam novac

Polazak na fakultet važna je prekretnica u životu jednog brucoša, ali i pravi finansijski izazov za njegove roditelje. Stanarina, računi, hrana, knjige, izlasci, samo su neke od stavki za koje se mora izdvojiti gotovo čitava plata.

Oni studenti koji dobiju mesto u nekom od beogradskih studentskih domova za stanovanje tamo moraće da izdvoje od 2 do 4 hiljade dinara mesečno. Oni koji ipak žele da iznajme stan u Beogradu plaćaće ga i 350 evra mesečno, pa i više i to bez uračunatih komunalija.

Nevena Adamov iz Kikinde studira sociologiju na Filozofskom fakultetu i kako kaže, i dom i iznajmljeni stan ima svoje prednosti i mane.

"Na mesečnom nivou kirija mi izađe prilike 150 evra, plus računi koje su negde oko 50 evra, znači sveukupno 200 evra. Ove godine sam u finansiranju, mesečna rata za školarinu je 12.000, znači to je već oko 300 evra", kaže Nevena.

Troškovi studiranja u Beogradu

Prošle godine bila je u studentskom domu gde je kirija dosta jeftinija, ipak kada nije jela u menzi izdvajala je između 1.000 i 2.000 dinara dnevno za obroke.

"Da računamo da nedeljno na hranu damo oko 4 .000 do 5.000, sad to je 4 nedelje, 20.000 otprilike ode na hranu,. Ako izlazim dva puta nedeljno onda mi je to do 5.000 do 6.000, opet sve zavisi gde izađem. Pa kafe i ostalo, izađe na ukupno oko 500 do 600 evra", nabraja Nevena.

Najveći problem joj je plaćanje školarine, jer bi joj upravo taj novac značio za lične potrebe, a on ipak ode na školarinu što dosta pravi razliku.

"Pa, živim u stanu sa cimerkom od otprilike 20 kvadrata, imamo sobu, kuhinju spojenu s trpezarijom, kupatilo i terasu. Stan je na Zelenom vencu što mislim da je super i za taj stan i tu lokaciju mislim da je skroz okej cena koju plaćam. Dosta novca odlazi i na izlaske na ispite koji su na većini fakulteta prva dva puta besplatni, a od trećeg se plaćaju i do 2.000 dinara"

"Ustručavam se... Desi mi se da želim da izađem sa prijateljima, ali nemam novac"

Na pitanje da li smatra da se u nečemu usteže, Nevena kaže:

"Nisam potpuno opuštena, ustručavam se konkretno kada mi treba nova odeća, obuća, novi markeri, školski pribor, pa i izlasci. Desi mi se mnogo puta da hoću da izađem sa prijateljima, ali nemam dovoljno novca, pa onda se izlasci svedu na jednom do dva puta mesečno", iskreno je rekla Nevena za "Prva" TV.

Kada se svi troškovi saberu, jasno je da je studiranje jednog deteta iz drugog grada čiji roditelji imaju prosečna primanja poprilično veliki izdatak. A kako je onima koji imaju dva ili više studenta, postavlja se pitanje.

