PONOVO PAD CENA JAGNJIĆA I PRASIĆA: Ipak to nisu bila jedina pojeftinjenja, evo kakva je situacija sa ovcama, ali i kravama

Dominantna otkupna cena tovnih bikova težine iznad 500 kilograma iznosila je 350 din/kg u klanicama na području jablaničkog regiona, dok su za otkupljene krave za klanje SM rase klaničari plaćali najčešće 240 din/kg, izveštava STIPS.

Otkupna cena tovnih bikova SM rase težih od 500 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području podrinjskog regiona, pa se otkup obavljao najčešće za 330 din/kg. Kao i prethodnih nekoliko sedmica i ove su klaničari sa područja južnobanatskog regiona otkupljivali tovnu junad, telesne mase iznad 480 kilograma po dominantnoj ceni od 330 din/kg.

foto: Shutterstock

Identična je bila otkupna cena tovne junadi, težine iznad 480 kilograma i u klanicama na području srednjebanatskog regiona, a i obim ponude bio je vrlo sličan klanicama susednog regiona.

Prasad do 350 din/kg

U klanicama na području šumadijskog regiona došlo je do pada otkupnih cena prasadi težine od 16 do 25 kilograma i krmača za klanje. U istom periodu bile su više otkupne cene tovnih svinja, pa su se dominantne izjednačile i iznosile 230 din/kg kod obe kategorije. Dobra ponuda prasadi težine do 15 kilograma i slabo interesovanje kupaca za ovom kategorijom svinja uslovili su pad dominantne cene u odnosu na prethodni period, a dominirao je iznos od 320 din/kg.

foto: Shutterstock

U klanicama na području moravičkog regiona izostala je ponuda prasadi i ostalih kategorija svinja protekle sedmice. Prasad težine od 16 do 25 kilograma bila su jeftinja protekle sedmice na pijaci žive stoke u Loznici. Naime, dominirao je iznos od 350 din/kg. Klaničari sa područja srednjebanatskog regiona otkupljivali su tovne svinje, telesne mase od 80 do 120 kilograma, po dominantnoj ceni od 245 din/kg, kao i prethodne sedmice.

Opet niža cena jagnjadi

Zabeležen je pad cene jagnjadi na pijaci žive stoke u Čačku, a dominirao je iznos od 430 din/kg. Glavni razlog bio vrlo dobra ponuda i dosta slaba potražnja ove kategorije ovaca protekle sedmice. Jagnjad su bila jeftinija u odnosu na prethodni period i na pijaci žive stoke u Kraljevu, pošto su se najčešće prodavala po dominantnoj ceni od 430 din/kg.

foto: Shutterstock

Pad prodajne cene jagnjadi evidentiran je protekle sedmice na pijaci žive stoke u Užicu, jer se prodaja najčešće odvijala po ceni od 440 din/kg. I u klanicama na ovom području, takođe su bila jeftinija jagnjad, a otkup se obavljao najčešće za 430 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona došlo je do pada otkupnih cena jagnjadi, dviski i ovaca u odnosu na prethodni period.

Jagnjad su protekle sedmice bila skuplja na pijaci žive stoke u Loznici, pošto se prodaja najčešće odvijala po ceni od 410 din/kg. Dominantna prodajna cena jagnjadi iznosila je 500 din/kg na pijaci žive stoke u Leskovcu protekle sedmice. Za prodatu jarad odgajivači su najčešće dobijali 400 din/kg, dok je za ovce trebalo izdvojiti 235 din/kg. Najjeftinije su u ovom periodu bile koze, pošto je dominirao iznos od 120 din/kg.

biznis.kurir.rs/STIPS

