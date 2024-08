POVEĆALA CENU FARBANJA ZA 10 DINARA, DOBILA KAZNU OD 3.000 €: Frizerka nakon donošenja presude imala da poruči SAMO JEDNO

Frizerka Sabina Samardžija, koju je Državni inspektorat prošle godine kaznio sa 3318,07 evra zbog povećanja cena, sada je pobedila na sudu nakon što je stigla pravosnažna presuda koja kaže da delo, na način kako se okrivljenoj stavlja na teret, prema propisu nije prekršaj.

Podsetimo, zagrebačku frizerku je Državni inspektorat u januaru kaznio drakonskom kaznom, i to kao pravno lice i kao odgovorno lice, u ukupnom iznosu od 25 hiljada kuna ili 3318 evra, jer je prilikom konverzije kuna u evro cenu dve usluge povećala za devet, odnosno 36 centi. Ona je cenu farbanja kose povećala sa 19,91 evra na 20 evra, a šišanje sa 6,64 evra na 7 evra. Istovremeno, nekoliko je cena smanjila, ali to inspektorki nije bilo bitno za izricanje kazne.

foto: Printscreen Instagram/anibas1989

Sada se o svemu oglasila na Facebooku.

- Slučaj zatvoren! Prošlo je godinu i po dana od uvođenja evra i cele situacije oko kažnjavanja mene i kolega iz struke i "malih" delatnosti. Konačno mogu reći da je to-to. Gotovo. Zahvaljujem Visokom prekršajnom sudu što je potvrdio odluku Opštinskog suda. Žalba Državnog inspektorata bila je neosnovana, ali legitimno pravo koje su iskoristili. Žao mi je svih kolega koji su u strahu reagovali tako što su kaznu platili. Meni to nije bila niti jedna pomisao, iako je strah bio veliki. Dobiti kaznu od 3300 evra na početku godine, značilo je za moj posao trajno zatvaranje, ne samo zbog finansijskih razloga nego i motivacionih. Kako nastaviti raditi dalje ako si uništen na samom početku godine?! Zahvaljujem što sam dobila preporuku za odličnog čoveka i advokata Juru Mlinarića. Videvši kako je sastavio odbranu i posvetio se slučaju, strah je nestao. Član prema kojem se kažnjavalo nije zaštitio potrošače, samo je uništio poslodavce! Da se zaista radilo o interesu građana, svi bismo bili jednako tretirani. Trenutno uživam u najvećem blagoslovu i moje poslovanje je u pauzi do kraja godine. Molim da me sve državne institucije zaborave na neko vreme. Sve što želimo je da nas ostavite da radimo - napisala je Samardžija na Facebooku.

Podsetimo, Sabina je na izrečenu inspektorsku kaznu odmah, i to 19. januara, uložila prigovor sudu, a usledio je jedan od najbrže organizovanih sudskih procesa, barem koliko možemo pratiti slične slučajeve – već početkom februara dobila je sudski poziv za prvo ročište zakazano za 21. februar. U utorak je na Prekršajnom sudu u Zagrebu održana glavna rasprava, svoje su pred sudijom iznele obe strane, a sudska odluka - upotrebimo termin presuda - u ovom postupku očekuje se već u četvrtak, 23. februara, piše Slobodna Dalmacija.

Kategorički je tvrdila da, iako je reč o simboličnom poskupljenju, nije podizala cene zbog prelaska na evro nego zato što su joj troškovi svega porasli i posao više nije bio održiv.

Kurir.rs/Telegraf Biznis