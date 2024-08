PODRŠKA SUBVENCIJAMA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST Novi zeleni krediti - država dotira 90 % , a banka po povoljnim uslovima daje ostalo

Učesnici programa Čista energija i energetska efikasnost za građane od sada mogu da finansiraju deo troškova za unapređenje energetske efikasnosti domaćinstava putem specijalnih zelenih kredita NLB Komercijalne banke.

Dok će se kroz ovaj program Ministarstvo rudarstva i energetike subvencionisati i do 90 odsto sredstava za zamenu stolarije, termičku izolaciju, nabavku solarnih panela, kotlova i drugih energetski efikasnih rešenja, ova banka nudi finansiranje preostalih troškova po veoma povoljnim uslovima – do tri miliona dinara, sa rokom otplate od 12 do 71 mesec i fiksnom kamatnom stopom od 7,95 odsto, bez učešća i troškova obrade.

Novim zelenim kreditima, NLB Komercijalna banka se pridružuje petogodišnjem projektu Ministarstva rudarstva i energetike i Svetske banke, osmišljenom da kroz subvencije podrži građane da svoja domaćinstva učine energetski efikasnijim - ostvare uštede energije između 25 i 30 odsto, povećaju komfor stanovanja i smanje emisiju štetnih gasova.

Građani mogu da ostvare subvencije za energetsku adaptaciju domaćinstva ili kupovinu određenih energetski efikasnih proizvoda do 65 odsto, odnosno do 90 odsto ukoliko se radi o domaćinstvima koja su energetski ugrožena.

Prijava za program Čista energija i energetska efikasnost za građane dostupna je u 137 opština sa subvencijama do 65 odsto, odnosno 44 opštine sa subvencijama i do 90 odsto za energetski ugrožena domaćinstva.

Biznis.kurir.rs