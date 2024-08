PARADAJZ U POSLEDNJE TRI NEDELJE POSKUPEO: Kilogram ide i do 250 dinara, suša obrala polovinu ploda! Šta će biti s cenama zimnice

Visoke temperature i talas vrućina smanjili su prinose u poljoprivredi. Proizvođači iz okoline Čačka navode da je pre povrtara suša obrala polovinu roda paradajza. Ono što je ostalo opalo je pre zrenja. Postavlja se pitanje kako će se to odraziti na cene na pijacama i prodavnicama.

Potrošači kažu da je ponuda paradajza na pijacama dobra, ali da se cene u Beogradu ne smanjuju u odnosu na početak avgusta, dok pojedini navode da je to povrće i poskupelo.

Da je paradajz u poslednje tri nedelje znatno poskupeo potvrđuje Beograđanka koja pazari na Zemunskoj pijaci. Ona kaže da je do pre tri nedelje na pijaci u Zemunu paradajz koštao između 100 i 200 dinara, a da je mogao da se nađe i za 80 dinara. Prema njenim rečima, sada kilogram paradjza košta između 200 i 250 dinara.

U jednom trgovinskom lancu kilogram paradajza košta oko 250 dinara, dok u drugom može da se nađe za oko 140 dinara.

Paradajz bio najprodavaniji na početku avgusta

Paradajz je u prvoj nedelji avgusta bio najprodavaniji u odnosu na druge vrste povrća, ali i u odnosu na voće. Cena paradajza tada se kretala od 50 do 100 dinara po kilogramu. Na sajtu pijace.com navodi se da se 22. avgusta cena paradajza kretala i do 200 dinara po kilogramu.

Sagovornica kaže da je prethodnih godina uvek u drugoj polovini septembra pravila sok od pradajza, ali da će ove godine verovatno od toga da odustane jer joj se ne islplati da ga pravi.

"Počela sam da kupujem gotov organski paradajz pelat u prodavnici od 750 mililitara za 199 dinara", rekla je ona.

Cene krastavca i do 180 dinara

Prema podacima Veletržnice Beograd, krastavac salatni košta od 50 do 110 dinara. U jednom maloprodajnom lancu cena je od 90 do 100 dinara, dok je u drugom 189 dinara. Na pojedinim pijacama košta i do 180 dinara.

Kakva će biti računica domaćica za zimnicu

I dok ne dođe sezona pravljenja zimnice krajem septembra, one domaćice koje svake godine ostavljaju zimnicu i dalje će je pripremati, dok će pojedine sačekati da izvedu računicu i sagledaju šta im se više isplati. Iako se u prodavnicama nudi zimnica pakovana u teglama ili kanticama po uglavnom visokim cenama, na pijacama u Beogradu uvek je dobra ponuda zimnice koja takođe nije jeftina. Tako je prošle zime za kilogram turšije na pijaci bilo potrebno izdvojiti i do 1.000 dinara po kilogramu. Ona je, ipak, ukusnija od one u prodavnicama i sa njom nema greške.

