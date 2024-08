SAVRŠENO MESTO ZA BEG OD BEOGRADSKE ŽEGE: Prizor kao iz bajke, cene pristupačne! Kućice pored vode već od 40 evra

Perućac je jezero koje je poslednjih godina postalo jako popularno mesto za beg od gradskog asfalta i vrućina. Mnogi se odluče da pre letuju tamo, nego da odu na more, a kućice na vodi su glavna atrakcija.

Jezero Perućac je udaljeno otprilike 150 kilometara od Beograda, a putovanje do njega traje oko 2 do 2,5 sata, zavisno od saobraćaja i vremenskih uslova. Najbrži put je preko autoputa E-75 do Valjeva, a zatim putem kroz planinski predeo prema Bajinoj Bašti i jezeru.

Smeštaj pored jezera

U blizini jezera Perućac možete da pronađete različite opcije za smeštaj. Najatraktivnije su kućice pored vode. Cene za noćenje u ovim kućicama variraju, ali se u proseku kreću između 40 i 80 evra po noći, zavisno od sezonskih uslova, kapaciteta kućice i dodatnih sadržaja. Neke kućice su i skuplje, oko 100 i 150 evra po noćenju, ali imaju kapacitet da prime oko 10 ljudi.

Cene hrane i pića

Kada je reč o hrani i piću, u ovom regionu možete očekivati da cene budu nešto niže u poređenju sa velikim gradovima. U restoranima i kafanama u okolini jezera, obrok za dvoje može da košta između 15 i 30 evra, dok su cene pića, kao što su pivo ili sokovi, u rasponu od 1,5 do 4 evra. Lokalni specijaliteti, uključujući ribu i domaće sireve, su posebno preporučljivi za sve koji žele da uživaju u autentičnom ukusu ovog kraja.

Šta raditi u blizini?

Jezero Perućac nije samo savršeno mesto za opuštanje, već nudi i brojne aktivnosti. Posetioci mogu da uživaju u vožnji čamcem, ribolovu, biciklističkim turama ili planinarenju. Planine u okolini, kao što su Tara i Zlatibor, nude brojne staze za istraživanje i uživanje u prirodi.

