U GUČI SVE DUPKE PUNO JOŠ OD APRILA! Mesta više nema ni kod rođaka - 4 noćenja koštaju kao letovanje na Maldivima!

Pred predstojeći Sabor trubača u Guči, 63. po redu u ovom mestu su rasprodati ili rezervisani svi smeštajni kapaciteti. Od 1. do 4. avgusta koliko manifestacija traje rezervisani su gotovo svi ležajevi i u obližnjim selima, kao i u Čačku gde posetioci već tradicionalno odsedaju.

Poslednjih godina je postala praksa da većina stanovnika Guče napušta svoje kuće i stanove koje izdaju saborašima. Za to vreme oni borave u svojim domaćinstvima po okolnim selima.

Najjeftiniji smeštaj u Guči košta oko 35 evra, ne računajući auto-kamp koji je takođe popunjen. Za ovaj novac gost dobija ležaj u sobi koja ima osam ili 10 kreveta, sa zajedničkim kupatilom. Kupatilo je zajedničko ne samo za goste te sobe, već za sve koji su smešteni na tom spratu.

Još uvek se ne zna koliko košta najskuplji smeštaj u Guči, jer jedini hotel u varošici još uvek nije objavio cene za vreme trajanja Sabora. Svakako, bez obzira na cenu mesta u njemu su odavno rezervisana.

- Već nekoliko godina unazad deo kuće izdajem jednom od viđenijih ugostitelja koji iznajmljuje dve sobe i koristi ceo sprat, sa kuhinjom i kupatilom. Pored njega tu su smešteni i svi njegovi zaposleni. Za četiri noćenja uzeću 1.000 evra. Isti takav prostor izdajem u prizemlju, 50 evra po ležaju, što ispadne 1.200 evra – priča meštanin Guče koji kaže da je najam ugovorio još u aprilu.

KISELI KUPUS NAJMANJE 600 DINARA

Prošle godine cene hrane i pića na Saboru su bile neznatno iznad proseka za ovaj deo Srbije. Kilogram prasećag pečenja pod šatrama se kretao od 2.500 do 2.800, a jagnjećeg od 3.000 do 3.300. Pljeskavice su koštale od 300 do 600, a kobasice i bateci u lepinji po 500 dinara. U zavisnosti od objekta pivo je stajalo od 250 do 300, a litar kisele vode 300 dinara. Sokovi su se plaćali od 250 do 300, porcija kiselog kupusa od 600 do 800 dinara. Parking na okolnim poljanama se kretao od 200 do 300 dinara po danu.