SVINJE UVELIKO ISPOD 300 DINARA PO KILOGRAMU: Pad cene stoke traje i dalje, jagnjićima pala cena u ovim mestima

U klanicama na području Šapca i okolnih mesta zabeležen je pad otkupne cene tovne junadi težine iznad 480 kilograma na dominantnih 305 din/kg, prvenstveno zbog dosta dobre ponude ove kategorije goveda protekle sedmice, prenosi STIPS.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu protekle sedmice su se mogla pazariti telad simentalske rase u kategoriji do 160 kilograma, po dominantnoj ceni od 550 din/kg. Za prodaju su, takođe, dovezena tovna junad, težine od 350 do 480 kilograma, kod kojih je dominirao iznos od 500 din/kg. Mogle su se pazariti i krave za klanje simentalske rase po dominantnoj ceni od 220 din/kg, kao i prethodne sedmice.

Dominantna otkupna cena tovne junadi, težine iznad 480 kilograma, iznosila je 350 din/kg u klanicama na području južnobačkog regiona. Telad su se protekle sedmice mogla pazariti po dominantnoj ceni od 720 din/kg, na pijaci žive stoke u Kraljevu. Za tovne bikove težine iznad 500 kilograma, kupci su plaćali 350 din/kg, krave za klanje SM rase 250 din/kg. Mogle su se pazariti i priplodne junice po ceni oko 200.000 dinara po grlu. Najčešća otkupna cena teladi iznosila je 600 din/kg u klanicama na podruju Severno-bačkog regiona, dok su za otkupljene tovne bikove SM rase telesne mase iznad 500 kilograma plaćali 360 din/kg.

U Podrinju svinje 250 din/kg

Rast otkupne cene tovnih svinja težine od 80 do 120 kilograma zabeležen je u klanicama na području podrinjskog regiona jer je dominirao iznos od 250 din/kg. U klanicama na području Šapca i okoline zabeležen je rast otkupne cene prasadi, telesne mase od 16 do 25 kilograma na dominantnih 450 din/kg i tovnih svinja, telesne mase od 80 do 120 kilograma na 260 din/kg.

U klanicama na području jablaničkog regiona evidentiran je pad otkupne cene prasadi, telesne mase od 16 do 25 kilograma, pošto je dominirao iznos od 300 din/kg. Osim prasadi, klaničari su otkupljivali i tovne svinje, težine od 80 do 120 kilograma, po dominantnoj ceni od 220 din/kg. U klanicama šumadijskog regiona došlo je do pada otkupnih cena prasadi, telesne mase od 16 do 25 kilograma (300 din/kg) i krmača za klanje (180 din/kg).

Izostala je ponuda prasadi i ostalih kategorija svinja na pijaci žive stoke u Požarevcu tokom protekle sedmice. Klaničari sa područja braničevskog regiona, takođe, nisu otkupljivali prasad i ostale kategorije svinja tokom protekle nedelje.

Jagnjad od 390 do 550 din/kg

Rast cene jagnjadi zabeležen je na pijaci žive stoke u Nišu gde je dominirao iznos od 550 din/kg. Glavni je razlog bio vrlo slaba ponuda ove kategorije ovaca. Niža je protekle sedmice bila otkupna cena jagnjadi u klanicama na području pčinjskog regiona, jer su odgajivači dobijali 410 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Loznici došlo je do rasta prodajne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period, jer je dominirao iznos od 450 din/kg. Klaničari sa područja sremskog regiona snizili su otkupnu cenu jagnjadi u poređenju sa prethodnom sedmicom. Oni su jagnjad plaćali 400 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je pad otkupne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period, pošto je dominantna cena dostigla iznos od 390 din/kg.

Pad otkupne cene ovaca dogodio se protekle sedmice u klanicama na području podrinjskog regiona. Dominirao je iznos od 210 din/kg. Niža je bila otkupna cena jagnjadi u klanicama na području zlatiborskog regiona, pošto je dominirao iznos od 410 din/kg.

