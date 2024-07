OVO SU NAJPLAĆENIJI SEZONSKI POSLOVI: Donose odličnu zaradu, neki čak i 3.000 €, a za mnoge vam je obezbeđen i kompletan smeštaj!

Menadžer za odnose s javnošću Infostuda Miloš Turinski kaže da sezonski poslovi donose dobru zaradu, posebno za mlade, jer zbog odlaska mnogih ugostiteljskih radnika na primorje vlada velika tražnja.

- Sezona traje otprilike od aprila pa sve do oktobra. Kada je reč o zaradi, one se preko omladinske kreću od 300 dinara po satu pa naviše. U ugostiteljstvu su dnevnice za konobare od 2.000, 2.500, pa i do 3.000 dinara, s tim što to može da bude i duplirano uz bakšiš - rekao je Turinski.

Na primorju u ugostiteljstvu se, uglavnom, traže radnici iz mlađe starosne grupe, dodaje Turinski, najčešće oni s iskustvom. On dodaje i da su zarade najveće u Sloveniji.

- U Sloveniji kao konobar možete da zaradite čisto 1.500 evra, kuvari i do 3.000 evra. Dobra stvar je što su im najčešće obezbeđeni smeštaj i hrana od strane poslodavca. Samim tim je ova zarada i čista, tako da mogu da donesu zaista lep novac kući - rekao je Turinski.

foto: Shutterstock

Tu su i poljoprivredni poslovi, dodaje Turinski, gde su, zavisno od voća koje se bere, uslova koje pruža poslodavac kao što su smeštaj, hrana i prevoz od 2.500 do 6.000 dinara.

- Građevinski poslovi, takođe, spadaju u sezonske poslove. Svakako, kao i ugostiteljstvo, posla ima cele godine, ali ovaj period lepog vremena donosi sa sobom više radova. Tako da, osim u ugostiteljstvu, i u građevini nedostaje puno radnika - rekao je Turinski.

Prodavci sladoleda za sat vremena mogu da zarade od 300 dinara do 400 ili 500 dinara, objasnio je Turinski, i uglavnom rade preko omladinske zadruge.

- Taj posao možda izgleda lako, ali treba imati na umu da je to osam sati na otvorenom pod određenim vremenskim uslovima, na otvorenom suncu. Ti poslovi su najčešće namenjeni mladima, ali možete da vidite da većinom rade stariji ljudi - rekao je Turinski.

foto: Kurir TV

Svima koji traže sezonski posao Turinski poručuje da se informišu na internetu, da i preko pretraživača pogledaju šta kompanije traže, ali preporučuje omladinske zadruge i registrovane agencije.

- Moraju da provere svakog poslodavca. Na internet pretraživaču mogu da pronađu šta je neko pisao o nekoj firmi. Na sajtu Infostud su svi poslodavci provereni, a isto tako i preko određenih agencija ili omladinskih zadruga. To je neki siguran put – ili preko proverenih sajtova za zapošljavanje, agencija, a u krajnjem slučaju, proverite na internetu šta se piše - poručio je Turinski.

BiznisKurir/B92

Bonus video:

01:35 Sezonski posao u Americi