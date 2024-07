CENA PRASIĆA NASTAVLJA DA PADA: Ko kupi ovu stoku može i da se ovajdi! Evo kakvo je stanje na stočnim pijacama u Srbiji

Na stočnoj pijaci u Užicu zabeležen je rast cena teladi simentalske rase težine do 160 kilograma i tovnih bikova iste rase težih od 500 kilograma. Za telad je trebalo izdvojiti 700 din/kg, a za tovne bikove 380 din/kg, prenosi STIPS.

Klanice sa područja Mačvanskog regiona protekle nedelje su po višim cenama otkupljivale telad do 160 kilograma, najčešće za 820 din/kg. Za razliku od njih, niža je bila otkupna cena tovne junadi teže od 480 kilograma, a dominirao je iznos od 325 din/kg.

Dominantna otkupna cena tovne junadi u kategoriji iznad 480 kilograma iznosila je 340 din/kg u klanicama na području Južno-banatskog regiona, što ukazuje na rast cene u odnosu na poslednju sedmicu juna. Prema izveštaju iz Požarevca protekle nedelje je najčešća otkupna cena teladi simentalske rase u kategoriji do 160 kilograma iznosila 550 din/kg.

foto: AP

Prasići svugde jeftiniji

Pad cene obe kategorije prasadi evidentiran je na pijaci žive stoke u Čačku. Dominantna cena grla težine do 15 kilograma iznosila je 330 din/kg, dok su prasad težine od 16 do 25 kilograma koštala 300 din/kg.

Niža je bila prodajna cena prasadi od 16 do 25 kilograma i na stočnoj pijaci u Obrenovcu gde su otkupljivani za 350 din/kg. Otkupna cena prasadi iste kategorije bila je niža i u klanicama na području Jablaničkog regiona, jer se otkup ove kategorije svinja najčešće odvijao po ceni od 400 din/kg.

I u klanicama na području Južnobačkog regiona je otkupna cena prasadi težine od 16 do 25 kilograma iznosila je 400 din/kg. Tovne svinje od 80 do 120 kilograma otkupljivane su po ceni od 230 din/kg. Klaničari sa područja Mačvanskog regiona po višim su cenama otkupljivali prasad težine od 16 do 25 kilograma i tovne svinje od 80 do 120 kilograma.

Za otkupljenu prasad plaćali su 400 din/kg, a za tovne svinje 250 din/kg. Rast cene prasadi težine od 16 do 25 kilograma zabeležen je u klanicama Nišavskog regiona, a otkup se najčešće obavljao po ceni od 350 din/kg.

foto: Profimedia

Cena jagnjadi raste

Otkupna cena jagnjadi bila je viša u klanicama Podrinjskog regiona, a cena ovaca niža tokom protekle sedmice. Za otkupljenu janjad plaćalo se 460 din/kg, a za ovce 210 din/kg. Jagnjad su bila skuplja i na pijaci žive stoke u Loznici.

Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 450 din/kg. Prema izveštaju reportera STIPS iz Požarevca, protekle nedelje je došlo do rasta prodajne cene jagnjadi na pijaci žive stoke u ovom gradu, a dominirao je iznos od 520 din/kg.

Niža je bila otkupna cena jagnjadi u odnosu na prethodni period u klanicama na području Mačvanskog regiona, a dominirao je iznos od 400 din/kg. Klaničari sa područja Kraljeva i okolnih mesta protekle nedelje su otkupljivali jagnjad po dominantnoj ceni od 450 din/kg i ovce po 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u ovom gradu kupci su za jagnjad trebali da izdvoje 400 din/kg, za jarad 520 din/kg, ovce su koštale od 220 din/kg, dok je za ovnove za priplod trebalo izdvojiti nepunih 30.000 dinara po grlu.

BiznisKurir/Agroklub