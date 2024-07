CENE STOKE NA PIJACAMA NASTAVLJAJU DA PADAJU: Živa vaga prasića i junadi otišla u rikverc, a evo šta je sa ostalom ponudom

U klanicama na području Braničevskog regiona došlo je do rasta otkupne cene krava za klanje simentalske rase tokom poslednje nedelje juna, prenosi STIPS. Dominirao je iznos od 220 din/kg.

Tovna junad težine iznad 480 kilograma bila su jeftinija u odnosu na prethodni period u klanicama na području Južno-banatskog regiona, a dominirao je iznos od 330 din/kg.

Pad prodajne cene tovnih bikova simentalske rase težine iznad 500 kilograma evidentiran je na stočnoj pjaci u Kraljevu, a prodaja se najčešće odvijala po ceni od 350 din/kg. Klaničari sa područja Podrinjskog regiona po višim cenama su otkupljivali krave za klanje simentalske rase, najčešće za 270 din/kg.

foto: Unsplash

Prasići od 380 din/kg

Otkupna cena prasadi težine 16 do 25 kilograma na području Južno-bačkog regiona iznosila je 400 din/kg, a tovnih svinja od 80 do 120 kilograma 230 din/kg. Obe kategorije tovnih svinja bile su jeftinije na stočnoj pijaci u Kragujevcu u odnosu na prethodnu nedelju.

Dominantna cena grla od 80 do 120 kilograma iznosila je 200 din/kg, dok je za grla iznad 120 kilograma trebalo izdvojiti 180 din/kg.

U klanicama na području Šumadijskog regiona došlo je do pada otkupne cene krmača za klanje. Dominirao je iznos od 180 din/kg. U klanicama na području Podrinjskog regiona evidentiran je pad otkupne cene prasadi težine od 16 do 25 kilograma, jer je dominirao iznos od 380 din/kg.

foto: Profimedia

Jagnjad skuplja u zlatiborskom regionu

Na stočnoj pijaci u Požarevcu zabeležen je rast cene šilježadi, a najčešće su otkupljivana za 240 din/kg. Na pijaci žive stoke u Užicu došlo je do rasta cene jagnjadi u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 480 din/kg. Skočila je i otkupna cena jagnjadi u klanicama na području zlatiborskog regiona. Dominirala je ista cena kao i na pijacama.

Rast prodajne cene jaradi zabeležen je u Vranju gde su najčeće mogla pazariti za 450 din/kg.

Šta je obeležilo jun?

Osvrnimo se na jun i cene stoke na pijacama i u klanicama. Na pojedinim prodajnim mestima je bila nešto bolja ponuda teladi simentalske rase težine do 160 kilograma u odnosu na maj, a mogla su se pazariti po ceni od 500 do 720 din/kg. To ukazuje na pad u odnosu na maj. Nastavljen je trend slabe ponude krava za klanje simentalske rase. Nije bilo značajnijih promena cena jer je varirala u intervalu od 150 do 260 din/kg.

Ponuda prasadi obe kategorije bila je slaba do prosečne na stočnim pijacama u Srbiji. Za prasad do 15 kilograma kupci je najčešće trebalo da izdvoje od 350 do 550 din/kg što ukazuje na pad u odnosu na maj.

foto: Rojters

U kategoriji prasadi težine od 16 do 25 kilograma varirala je cena od 350 do 550 din/kg. Nastavljen je trend slabe ponude i tražnje tovnih svinja kako grla od 80 do 120 kilograma tako i onih težine iznad 120 kilograma.

Ponuda jagnjadi bila je nešto bolja nego u maju, ali je obim prodaje bio slabiji. Cena je proteklog meseca varirala od 350 din/kg do čak 600 din/kg, ali je kao i tokom maja dominirao iznos od 500 din/kg.

Šilježad su se mogla pazariti za 230 din/kg dok je dominantna cena dviski iznosila 200 din/kg. U ponudi ovaca nije zabeležena značajnija promena. Cena je varirala od 120 do 300 din/kg.

BiznisKurir/Agroklub