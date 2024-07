ŽENE POLUDELE KAD SU ČULE KOLIKO KOŠTA SLADOLED U GRČKOJ: Iste sekunde odbile da plate i napustile lokal! Grk im nije ostao dužan

Neizostavna poslastica tokom odmora na moru svakako je i sladoled. Ipak, ako ste se odlučili da se brčkate u nekom od grčkih letovališta, a ljubitelj ste sladoleda, trebalo bi da obratite pažnju gde i kako ćete ga naručiti. Ovo posebno važi za porodice sa malom decom.

U grčkom mestu Nea Flogita, udaljenom sedamdesetak kilometara od Soluna, na početku Halkidikija ljubitelji sladoleda treba da očekuju da će kuglu sladoleda platiti najmanje 2,5 evra.

Iako su cene ujednačene kvalitet sladoleda nije svuda isti, ali to ipak morate otkriti sami.

foto: Privatna arhiva

Ali, ako niste pri parama vodite računa da se ne obrukate kao dve penzionerke iz susedne Severne Makedonije. Naime, one su u jednoj popularnoj, ali odličnoj poslastičarnici poručile "miks" od dve kugle sladoleda, ali kada im je prodavac pružio čašu i rekao da to košta pet evra poskočile su od iznenađenja i odustale. Naravno, uz zaprepašćenje prodavca usledila je i sočna psovka na grčkom jeziku.

Nije zgoreg pomenuti i da cena kugle sladoleda nije ista ako ga kupite u kornetu ili ako sednete u baštu poslastičarnice da ga pojedete. Ukoliko vas konobar posluži u poslastičarnici kugla sladoleda umesto 2,5 evra košta tri evra. Ali ima to i dobrih strana. Osim što ćete se odmoriti od šetenje, na stolu će vas dočekati flaša hladne vode i čaše. Naravno, osim u sladoledu ljubitelji fudbala mogu da uživaju u gledanju Euro 2024. u Nemačkoj na velikim plazma televizorima.

foto: Shutterstock

Ukoliko poručite tri kugle sladoleda dobićete ogromnu čašu prepunu sladoleda sa dodacima u vidu vafla, puslicom, sladoledom na štapiću i sve to preliveno čokoladnim prelivom. To zadovoljsto će vas koštati devet evra, ali i mnogo unetih kalorija u organizam. Ali ništa zato, trk na plažu, pa zaplivajte i sve to potrošite.

I za mališane poslastičari imaju prijatno iznenađenje. U posudu sa sladoledom deci serviraju i par gumenih bombona, štapić od vafla, a pride dobiju i neku vrstu poslastice u vidu lizalice sa rolon kuglicom na vrhu čime su deca posebno oduševljena. Naravno, ne i mame, jer se sa tim slatkim sadržajem deca toliko umažu da im je kupanje neizbežno.