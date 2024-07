OSLIĆ JEFTINIJI NEGO UOČI VASKRSA! Evo pošto je šaran a pošto pastrmka, bogata ponuda za Petrovski post (FOTO)

ČAČAK - Počeo je Petrovski, odnosno Apostolski post, koji traje 11 dana, sve do Petrovdana. Dosta građana odlučilo je duhovno i telesno da se suzdrži narednih dana od mrsne hrane, pa je potražnja za voćem, povrćem i ribom veća nego inače.

Na čačanskoj pijaci koja važi za jednu od najvećih u zapadnoj Srbiji, ponuda ribe, kao i voća i povrća je izuzetno bogata.

foto: RINA

- Najveća potražnja za ribom se očekuje na Ivanjdan. Cena ribe se nije menajala, čak je oslić I pojefitinio u odnosu na prethodni post. Poslednjih nekoliko godina o Petrovskom postu bilo je više posnih dana, pa je možda i veća potražnja bila, međutim videćemo kako će to sada biti. Inače, sveža riba se najviše prodaje, cena pastrmke je 799, a cena šarana 749 dinara”, rekao je za RINU Zoran Zornić, prodavac u jednoj od ribarnica koja se nalazi na čačanskoj pijaci.

foto: RINA

Post se, jasno, nikako ne može zamisliti bez voća i povrća, pa je tako tezga sa voćem kod Miloša Krstića prepuna.

- Na našoj tezgi, pored južnog, svo sezonsko voće je ponudi, trenutno su najtraženije lubenica i dinja, lubenice koštaju 70, dok je dinja 100 dinara, sezona trešanja je skoro završena, višnje još uvek traju, tu su kruške, stiže i voće iz našeg podneblja, stigla je i šljiva čačanska lepotica po ceni od 100 dinara”, rekao je Miloš.

foto: RINA

I povrće je ove sezone, ovog juna dobro rodilo u selima čačanakog kraja, rekao je Saša Ćendić, prodavac na čačanskoj pijaci.

foto: RINA

- Krompir je ove godine dobro rodio, cena se kreće od 50 do 80 dinara po kilogramu, kupus 50 na manje, na veću količinu oko 30, beli luk 30 dinara glavica, po kilogramu je 500, ali još uvek nije stigao, crni luk od 80 do 100, paradajoz od 100 do 120 . Svo povrće je iz okoline Čačka, ove godine imamo najbolju i najkvalitetniju robu, pa pozivamo sve koje put navede kod nas da svrate na našu pijacu, ponuda je raznovrsna”, zaključio je Saša Ćendić sa čačanske pijace.

Kurir.rs/RINA