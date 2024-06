OD CENE LETOVANJA U KOMŠILUKU BOLI GLAVA Na 1 destinaciji smeštaj za 7 dana 3.000 €, 4 pice i sok koštaju 58 €, a tek sladoled...

Dosta Srba ove godine, kao uostalom i svake, kao letnju destinaciju bira Jadransku obalu, bila to Crna Gora ili Hrvatska.

Hrvatska obala poznata je kao jedna od najskupljih u regionu, a njihov portal Index je istražio koliko košta letovanje od sedam dana, odnosno šest noći za četvoročlanu porodicu na hrvatskom primorju, tj nekim od najpoznatijih tamošnjih letovališta.

U pretragu je bio uključen smeštaj u hotelu ili apartmanu, obrok u restoranu, kao i sladoled za celu porodicu. Istraživane su prosečne vrednosti ponuda u Rovinju, Splitu, Hvaru i Dubrovniku, a u konačni iznos nije uračunat trošak prevoza, kao i ulaznice za turističke atrakcije.

Cene smeštaja na Booking-u se mogu razlikovati zbog određenih popusta, a u ovom slučaju je pretraživan termin od od 8. do 14. jula. (tražen 13.juna)

Odmor u Rovinju 3.797 evra

Četvoročlana porodica sa dvoje dece od 7 i 13 godina za šest noćenja u Rovinju moraće da izdvoji oko 3.000 evra, dok će smeštaj u apartmanu koštati nešto manje od 1.000 evra. U piceriji Da Sergio četiri pice i sok koštaju 58 evra. Uz četiri kugle sladoleda, jedan obrok će koštati 70 evra.

Za sedam dana, četvoročlana porodica potrošiće minimalno 3.797 evra na smeštaj u hotelu, jedan obrok dnevno u restoranu sa kuglom sladoleda u Rovinju. U apartmanu bi bilo jeftinije - oko 1500 evra.

Odmor u Splitu košta skoro 5.000 evra

Cene šestodnevnog hotelskog smeštaja za četvoročlanu porodicu kreću se od 2.000 do 6.000 evra. Kao i u drugim turističkim gradovima, cene hrane variraju u zavisnosti od blizine centra i ponude. U restoranu Fratelli Index je izabrao obrok od dve pice za 15 evra i dve paste karbonare za 19,50 evra. Gazirani sokovi, kao i u većini gradova, koštaju 3,5 evra, a u Splitu kugla sladoleda košta 3 evra.

Za ručak i sladoled u Splitu, porodica će morati da izdvoji 95 evra dnevno, pa bi ih uz hotelski smeštaj sedam dana, sve koštalo 4.936 evra, uz napomenu da hotel uključuje doručak.

Mnogo jeftiniji apartmanski smeštaj može se naći u Stobreču, koji se nalazi u blizini Splita. Sa ovim izborom, odmor je jeftiniji, ali treba voditi računa o troškovima goriva, kao i parkingu u gradu. Za sedam dana i šest noćenja, jedna od jeftinijih opcija je 1.583 evra.

Na Hvaru je smeštaj jeftiniji od hrane u odnosu na druga mesta

Smeštaj u hotelu sa tri zvezdice sa uključenim doručkom kreće se od 1.400 do 3.175 evra. Cene hrane na Hvaru su nešto više od ostalih turističkih mesta.

U restoranu Bonaca cena za dve osobe je 45 evra, a dagnje na buzaru i njoke sa sosom po 18 evra. Uz piće od 3,5 evra i pivo od 5 evra, četvoročlana porodica potrošiće 98 evra dnevno. Cena sladoleda je 3,5 evra, a za nedelju dana četvoročlana porodica moraće da izdvoji 784 evra za jedan obrok dnevno i sladoled.

Ostrvo Hvar nudi povoljniji apartmanski smeštaj bez uključenog doručka, ali za 90 evra po noći. Napominjemo da su povoljnije cene apartmana u gradovima Sućuraj i Jelsa, dok je hotelski smeštaj u gradu Hvaru.

Odmor u Dubrovniku oko 4.500 evra

Dubrovnik nudi pregršt opcija u smislu smeštaja i restorana. Cene testenina i rižota se kreću od 17 do 30 evra, burgera od 15 do 25 evra, morskih specijaliteta od 20 do 60 evra, a za razliku od drugih mesta, gazirani sokovi su za 1 evro skuplji, tačnije platićete koka-kolu 4,5 evra, a ceđenu pomorandžu skoro 6 evra. U odnosu na Rovinj, Split, Primošten i Hvar, kugla sladoleda je najskuplja, 4 evra.

Za hranu i piće porodica će tako trošiti 110 evra dnevno, a za sedam dana i šest noćenja sa smeštajem oko 4.500 evra. Cena apartmana srednje klase varira između 924 i 1046 evra za šest noćenja, dok će porodica za sedam dana morati da izdvoji minimum 770 evra za jedan obrok.

U zbir ovih troškova nije uključena dodatna hrana i piće tokom dana, kao ni ulaznice za turističke atrakcije, troškovi prevoza i dodatni troškovi, poput iznajmljivanja ležaljki.

