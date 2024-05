OVA DESTINACIJA BI SE MNOGIM SRBIMA DOPALA: Ručak za dvoje košta 8 €, pivo manje od evro, hrane ima u IZOBILJU, sve je skoro DŽABE

Oni koji vole da putuju obično razmišljaju i o budžetu koji moraju da spreme za destinaciju koju su odabrali. Iskusni putnici podelili su na svom TikTok profilu kolike su cene u Kambodži, za sve one kojima je ova država na listi želja.

- Evo nas u jednom restoranu u koji dolaze, uglavnom, turisti. Naručili smo lokalna jela i cena ručka za dvoje sa pićem iznosi osam evra. Pirinač sa povrćem košta 1,5 dolara, nudle su dva i po, pa smo otišli da vidimo da li može i jeftinije - započinju oni.

Na ulici su pronašli pirinač sa piletinom koji košta oko 1,5 dolara, a i nudle koje koštaju isto.

foto: graja / Alamy / Alamy / Profimedia

- Mi obožavamo da jedemo roti, a on je ovde samo jedan dolar. Na ovim mestima ima dosta turista, a i mi smo ovde jeli i ništa nam nije bilo. Tu imate i ceđene sokove za po jedan dolar. Točeno pivo je na mnogo mesta 0,75 dolara, a toliko je, manje-više, i u radnji - nastavljaju TikTokeri.

Kako dalje navode, voda u prodavnici je od 40 centi, pa naviše. Slatkiši su oko četiri dolara, ali je zato egzotično voće povoljno i zdravo, može da se nađe za dolar, pa preporučuju da ga jedete kad ste već u Aziji.

foto: Andrew Michael / robertharding / Profimedia

- Kafe su manje od jednog dolara na ulici, a po tri u nekim fensi kafićima. Cene suvenira su šarolike, variraju od dolar, pa do par desetina. Neke stvari su i malo skuplje, ali vrede. Ulaznice za Angkor Wat su od 37 do 72 dolara. Prevoz Tuk Tukom platićete od 0,5 do jednog dolara po kilometru. Kambodža nije najjeftinija destinacija koju smo posetili, ali je svakako povoljna - zaključuju ljubitelji putovanja na svom profilu.

BiznisKurir.rs/TikTok