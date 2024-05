UOČI VASKRSA NEKE DOMAĆICE RAZVILE BIZNIS! Jedno jaje naplaćuju 50 dinara, a OVA bitna stavka košta čak 500 dinara (FOTO)

Pojedine domaćice u Srbiji uoči Vaskrsa razvile su biznis. Naime, bave se uslugom farbanja i dekorisanja vaskršnjih jaja, a neke od njih komad minimum naplaćuju 50 dinara.

Pošto je poslednjih godina sve veći broj žena koje nemaju vremena da same dekorišu jaja zbog posla neke su se dosetile da na tome mogu dobro da zarade te su pokrenule biznis oko dekorisanja jaja, prodaje korpi, figurica, zeka, pilića i raznih drugih ukrasa koji se nađu u domu za vreme ovog najvećeg hrišćanskog praznika.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Neke od njih su i na društvenim mrežama objavile cene farbanja jaja, a jedna Leskovčanka naplaćuje 50 dinara po komadu.

- Povodom najvećeg hrišćanskog praznika - Uskrs vršimo usluge farbanja i dekoracije jaja. Narudžbine su do utorka, cena jajeta je 50 dinara - napisala je ona u objavi u Fejsbuk grupi Leskovačka onlajn pijaca.

foto: Printscreen/ Facebook/ Leskovačka onlajn pijaca

Inače, u Beogradu 10 ofarbanih jaja košta 1.100 dinara, ukrasna korpa je 500 dinara, dekorativna trava zelena ili žuta je do 100 dinara pakovanje, uskršnje zeke od 300 do 3.500, a pilići od 120 do 500 dinara.