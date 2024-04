KO KUPI ULAZNICU OD 800 DINARA MOŽE DA DOBIJE VREDNU NAGRADU: Novosadski sajam pripremio iznenađenje, karte uskoro u prodaji

Na 91. međunarodnom poljoprivrednom sajmu, koji će na Novosadskom sajmu biti održan od 18. do 23. maja, posetioce sa kupljenim ulaznicama i ove godine očekuje vredan poklon - traktor John Deere 5045d.

Svaka kupljena ulaznica je i kupon. Za učestvovanje u Poklon-igri potrebno je na poleđini ulaznice čitko ispisati tražene podatke, a potom je ubaciti u kutiju koja će biti postavljena preko puta Sajamske fontane. Kupon sa imenom srećnog dobitnika biće izvučen u četvrtak, 23. maja, u 17 časova.

Cene ulaznica i gde se mogu kupiti

Pojedinačne ulaznice staju 800 dinara, dok su u kolektivnim posetama 600 dinara po osobi.Ulaznice za kolektivne posete đaka i studenata, decu od 7 do 14 godina i penzionere koštaju 400 dinara. Porodični dan je sreda, 22. maj. Tada cela porodica, sa decom do 14 godina, bez obzira na to koliko ih ima, Sajam može da poseti uz jednu ulaznicu kupljenu za 800 dinara.

foto: Shutterstock

Organizovana – kolektivna poseta podrazumeva najmanje 15 osoba i za nju je nepohodno prilikom kupovine ili podizanja ulaznica priložiti Dopis na memorandumu zadruge, škole, fakulteta ili kompanije, sa pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Ulaznice se pre početka i tokom priredbe mogu kupiti na blagajnama GigsTixa, a porudžbenicu je moguće pronaći na sajtu Novosadskog sajma www.sajam.net. Tokom Poljoprivrednog sajma ulaznice će biti u prodaji i na blagajnama Novosadskog sajma.

Ove godine 91. međunarodni poljoprivredni sajam, nosilac oznake „Najbolje iz Vojvodine“ ima snažnu podršku Evropske unije koja je Partner priredbe. Uz najveći agrobiznis događaj kao i ranije su Globos osiguranje – Generalni sponzor, Al Dahra – Zlatni sponzor, Banka Poštanska štedionica – Banka partner, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Pokrajinska vlada sa sekretarijatima za poljoprivredu i privredu, Grad Novi Sad i Darodavac u Poklon-igri Kite DOO.