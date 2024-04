KAKO DA NA NAJLAKŠI NAČIN UMANJITE RAČUN ZA STRUJU: 3 ključna koraka do sopstvene proizvodnje energije, MOŽDA ČAK I ZARADITE

Među 3.000 prozjumera u Srbiji nalazi se 10 crkava, devet škola i pet vrtića. Oni pripadaju kategoriji ostali kupci-proizvođači i na tom spisku je trenutno 753 proizvođača od čega su 705 pravna i 48 fizičkih lica. Najveći u ovoj grupi, ujedno i najveći prozjumer u Srbiji, jeste kompanija Toyo Tires iz Inđije sa instalisanom snagom od 7,5 MW. Ovoj grupi pripadaju i marketi, restorani, trgovinski centri i njih ima 220 sa 7,2 MW instalisane snage.

Prozjumer se najprostije rečeno postaje u tri koraka:

1. mora da se izgradi elektrana

2. podnese se zahtev distribuciji da bi se prilagodilo merno mesto, odnosno zamenilo brojilo da bude dvosmerno

3. potpiše se sa EPS-om ugovor o potpunom snabdevanju sa neto merenjem

Kad se sve to završi distribucija upisuje krajnjeg kupca u registar kupaca-proizvođača.

Smisao prozjumera nije da zaradi, nego da umanji račun za struju. Što bolje isplanira postrojenje za sopstvene potrebe veće su mu i uštede. Neki raspon godišnjih usteda kreće se od 40 do 60 odsto.

- Investicija se vraća u zavisnosti od toga da li domaćinstvo dobije subvencije ili ne, ali i koliko pokrije sopstvenih potreba iz solarne elektrane. Za neko postrojenje od 6 kW, koje pokriva 60 odsto potreba domaćinstava za strujom, elektrana se isplaćuje posle pet godina sa subvencijom države, odnosno 10 godina bez. Ove brojeve treba uzeti sa rezervom i kao ilustrativan primer, jer mogu značajno da varijaju od jednog slučaja do drugog - kaže Rade Mrdak, savetnik ministra za obnovljive izvore energije u Ministarstvu rudarstva i energetike Srbije.

Osim domaćinstava, kao prozjumere, navodi on, imamo industriju i komercijalne krajnje kupce. Trenutno od 46 MW kapaciteta prozjumera, 29 MW su instalirali industrija i ostali komercijalni kupci.

Postoji ograničenje ukupne instalisane snage u Srbiji 10,9 kW za domaćinstva i 150 kW za industriju. Za industriju postoji prelazni period do 1. jula ove godine kada će moći da instaliraju do 5 MW. Pripremljen je zakon o energetici koji će omoguciti da industrija stekne status aktivnog kupca za snage preko 150 KW. To je nov model proizvodnje za sopstvene potrebe koji će biti atraktivniji za industriju u finansijskom smislu, ali i sa više odgovornosti ako ne planiraju proizvodnju i potrošnju kako treba.

