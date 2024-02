PORED PARIZERA, SIRA I HLEBA U MARKETIMA SADA BARABAR PRODAJU I OVO: Cene znatno povoljnije nego na drugim mestima, SVI KUPUJU

Nekada se u dućane išlo po hleb, mleko i ostale prehrambene namirnice, ali je vremenom pojavom velikih trgovinskih lanaca stigla i nova moda - prodaje odeće i obuće ruku pod ruku sa osnovnim životnim namirnicama.

I ne samo da veliki broj marketa u Srbiji u ponudi ima čarape, gaće, košulje, jakne, trenerke i druge odevne predmete, već im ta prodaja solidno i ide. Da li je razlog za to manjak vremena, pa se kupci radije namire neophodnim odevnim predmetima u najbližem marketu umesto da idu do tržnih centara i obigravaju butike.

Drugi razlog što kupci rado pazare odeću u marketima može biti i to što je ona ovde dosta jeftinija u poređenju sa buticima u velikim tržnim centrima.

A kako su došli na ideju da se pored prehrambenih potrepština bave i prodajom odeće, makar samo sezonski, poput zimskih jakni ili kupaćih kostima, odakle ih nabavljaju i kako uspevaju da ih prodaju po povoljnijim cenama nego u buticima Kurir je odgovore potražio u najvećim domaćim marketima.

U"Lidl Srbija" za Kurir kažu da je odeća koju prodaju u marketima u svim zemljama u kojima posluju poreklom iz Bangladeša, Kine, Pakistana, Šri Lanke i Indije.

- U svakoj prodavnici, od prvih otvaranja do danas, nudimo potrošačima priliku da isprobaju brendove odeće Esmara za žene i Livergy za muškarce, kao i Lupilu i Pepperts za decu i tinejdžere, garantujući povoljnu cenu i vrhunski kvalitet. Većina proizvoda iz Lidlovog asortimana odeće, poseduje i neki od sertifikata koji garantuju društveno odgovorno poslovanje u lancu snabdevanja, a među kojima su CmiA (Cotton made in Africa), inicijativa Fondacije Aid by Trade i jedan je od vodećih svetskih standarda za održivo proizveden pamuk. Kada je reč o kvalitetu tekstila, posebnu pažnju posvećujemo tome da on ne sadrži štetne materije i da savršeno pristaje - kažu naši sagovornici.

Iz tog razloga sav tekstil njihovih brendova podleže višestepenom procesu provere kvaliteta, koji započinje u procesu proizvodnje u proizvodnim pogonima, a pored toga, proizvode testiraju i sertifikuju nezavisni instituti. Primer za to je sertifikat nemačke kompanije Hohenstein,

POTUKLI IH JAČI U jednom trgovinskom lancu koji već sedam godina prodaje tekstil za Kurir ističu da trenutno rasprodaju robu, jer im je prošla godina bila jako loša i neisplativo im je da prodaju tu vrstu robe. - Odeću smo uvozili smo je iz Turske i jedan deo iz Srbije i dobro nam je išlo do prošle godine, kada je promet drastično pao u odsnosu na 2022. godinu. Pad prodaje poklopio se sa dolaskom dva trgovinska lanca koji prodaju jeftinu odeću. Oni su direktni uvoznici i cene koji oni imaju mi ne možemo da dobijemo ni od domaćih ni od dobavljača iz Turske. Posao sa tekstilom nam je popucao i odlučili smo da se iz njega povučemo, tako da sad imamo rasprodaju - rekli su nam u jednom poznatom marketu.

- Dosadašnja praksa je pokazala da su potrošači vrlo zainteresovani za ponudu garderobe i tekstila u prodavnicama - objašnjavaju u Lidlu i dodaju da su kupci zadovoljni kvalitetom odeće što pokazuje i činjenica da nema žalbi.

Ističu da ukoliko se bilo šta desi odeći koju kupe ili im ne odgovara, potrošači mogu da je vrate u bilo koju prodavnicu.

- Na taj način, sa fiskalnim računom kada je izvršena kupovina, u predviđenom roku i poštujući uslove povrata, potrošači mogu da ostvare povrat svog novca ili da odeću zamene za novi komad - kažu u Lidlu.

Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije kaže da su domaći marketi uveli prodaju odeće i obuće po uzoru na Lidl.

ŠTA MOŽE DA SE KUPI U MARKETU čarape

gaće

potkošulje

majice

džemperi

jakne

trenerke muške i ženske

pidžame

spavaćice

pantalone

helanke

papuče - kupaći kostimi

dečija odeća i obuća

peškiri

posteljine

- Videli su da Lidl ima i jedno i drugo, i ideću i obuću, i alatke za baštovanstvo i ostalo i počeli su da rade isto. Ako Lidlu dobro ide prodaja zašto ne bi i mi. Videla žaba da se konji kuju pa i ona digla nogu. Mi smo dobijali prijave potrošača na kvalitet odeće i obuće kupljene u marketima, to je postao stereotip da se ljudi u Srbiji na sve žale. Dosta se robe uvozi iz Turske i Dalekog istoka, a znamo da su Turci i Kinezi majstori plagijata, trebalo bi proveriti i butike, a kamoli markete. To je posao za tržišnu inspekciju da proverava da li su trgovinski lanci prilikom registracije naveli koju robu prodaju. Ako su registrovani za robu široke potrošnje tu spada i odeća i obuća - ističe Papović.

On dodaje da tržišna ispekcija proverava samo sirovinski, ali ne i hemijski sastav odeće, a da neki marketi ne uvažavaju reklamacije potrošača.

- Trgovci ne prihvataju reklamacije, a tržišna inspekcija ne reaguje. Hemijski sastav analiziraju laboratorije, a često se dešava da su njihovi vlasnici istovremeno i vlasnici marketa - kaže Papović.