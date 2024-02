KOLIKO KOŠTA MINI-ODMOR ZA SRETENJE NA SRPSKIM PLANINAMA: Evo gde je najjeftinije

Koliko košta smeštaj u popularnim domaćim turističkim centrima ako razmišljate da za slobodne dane za Sretenje odete negde namini-odmor?

Dan državnosti biće obeležen 15. i 16. februara, u četvrtak i petak. I kad se ti dani spoje sa vikendom, dobijamo četiri neradna dana, a ako ste u prilici, možete da nalepite još koji. Za mnoge će to biti idealna prilika da zbrišu negde na mini-odmor.

Kakve su cene smeštaja za top destinacije u Srbiji?

Divčibare

Mnogi za odmor biraju Divčibare jer ova planina pruža razne aktivnosti, prilično se turistički razvila u poslednje vreme, a nije skupa kao Kopaonik i Zlatibor.

Tako je moguće ostvariti popust do 15 odsto za hotel sa dve zvezdice i hotel sa tri zvezdice u kojem je polupansion po osobi 5.200 dinara i na to imate popust od 10 odsto za boravak od pet do sedam noćenja.

foto: Beta/Dragan Karadarević

Zlatibor

U hotelu sa četiri zvezdice na Zlatiboru sa popustom od 20 odsto tri noćenja i polupansion za dvoje bi vas koštali oko 580 evra.

Stara planina

Na Staroj planini možete da boravite u hotelu sa četiri zvezdice sa popustom od 10 odsto. Inače, kako pokazuje Booking, tamo je polupansion i tri noćenja za dvoje oko 90.000 dinara.

foto: Beta/Dragan Karadarević

Zlatar

Što se tiče apartmanskog smeštaja, na Zlataru kod Nove Varoši možete da iznajmite vikendicu za 30 evra po danu uz polupansion.

Kurir.rs/Nova