EVO ZBOG ČEGA JE SKOČILA CENA JAGNJADI: Ovoliko je prošlog meseca prosečno izdvajano novca na stočnim pijacama u Srbiji

Zabeležena je slabija ponuda teladi simentalske rase, telesne mase do 160 kilograma tokom proteklog meseca zbog loših vremenskih uslova, prenosi STIPS. Cena se najčešće kretala u intervalu od 550 do 700 dinara za kilogram, a najčešće se prodavalo za 600. Prodaja teladi holštajn-frizijske rase, telesne mase do 160 kilograma zabeležena je kao i tokom decembra jedino na stočnoj pijaci u Somboru po ceni od 600 dinara.

Prodaja tovne junadi telesne mase do 300 kilograma evidentirana je na stočnoj pijaci u Požarevcu po dominantnoj cni od 500 din/kg. Toliko su kupci plaćali tokom januara i tovnu junad telesne mase od 350 do 480 kilograma. Ponuda tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma zabeležena je na dve stočne pijace, a cena je varirala od 350 din/kg u Somboru, do 500 din/kg u Požarevcu. Prodajna cena tovnih bikova SM rase, telesne mase preko 500 kilograma, varirala je od 365 do 370 din/kg.

foto: Privatna Arhiva

Nastavlja se slaba ponuda tovnih svinja

Prasad telesne mase do 15 kilograma mogla su se tokom januara pazariti na četiri stočne pijace u Srbiji uključenim u STIPS. Zabeležena je prosečna prodaja. Nešto bolja bila je ponuda grla telesne mase od 16 do 25 kilograma. Odgajivači su svoja grla, telesne mase do 15 kilograma cenili od od 530 do 700 din/kg. Za prasad, telesne mase od 16 do 25 kilograma, kupci su trebali da izdvoje najčešće od 500 do 550 din/kg.

Nastavljen je trend slabe ponude tovnih svinja iz prethodnog perioda. Dominantna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma varirala je od 320 do 350 din/kg, što ukazuje na bagi rast cene u odnosu na decembar. Za tovne svinje, telesne mase preko 120 kilograma, kupci su najčešće trebali da izdvoje iznos od 300 din/kg. Promet krmača za klanje evidentiran je na četiri pijaca žive stoke. Prodajna cena ove kategorije svinja varirala je u intervalu od 240 do 310 din/kg.

JAGNJAD OD 500 DO 600 DINARA PO KG Jagnjad su se proteklog meseca mogla pazariti na deset pijaca žive stoke u Srbiji uključenih u STIPS, kao i u decembru. Povećano interesovanje kupaca za ovom kategorijom ovaca doprineo je da dođe do skoka cene koja je varirala od 500 do 600 din/kg. Ponuda dviski i šilježadi bila je slaba kao i prethodnih meseci. Kod dviski je cena varirala od 200 do 220 din/kg, dok je kod šilježadi iznos varirao od 240 do 310 din/ kg.

Nastavljen je trend slabe ponude ovaca na osam stočnih pijaca. Interesovanje kupaca bilo je slabo, pa je i prodaja kao i tokom decembra bila loša. Zadržala se dominantna cena od 200 din/ kg. Prodaja jaradi zabeležena je na šest stočnih pijaca. Cena je varirala od 200 do 430 din/kg, ali je dominirao iznos od 350 din/kg, kao i prethpdnpg meseca. Slaba je bila ponuda koza na prodajnim mestima a cena je varirala od 100 do 200 din/kg, kao i tokom decembra.

(Kurir.rs/Agroklub)