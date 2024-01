REKORDNE CENE PRASETINE TOKOM PRAZNIKA: Kilo pečenja i do 2.500 dinara, jagnjetina još skuplja! Evo da li će pojeftiniti

Cena prasetine tokom proteklih praznika dostigla je rekordni iznos, što je posledica manjka na tržištu i visokih cena u Evropi pa je uvoz postao neisplativ.

Najbolja ilustracija za ovo jeste iskustvo naših čitalaca iz srca Šumadije, gde je jedno seosko domaćinstvo bilo prinuđeno da pred Božić kupi meso u pečenjari i plati 2.200 dinara za kilogram jer u njihovom kraju nije više bilo prasića na prodaju!

U beogradskim pečenjarama kilogram prasećeg pečenja koštao je od 1.500 do 1.900 dinara, a u zapadnoj Srbiji od 1.700 do čak 2.500 dinara. Jagnjetina je takođe bila skupa, u pojedinim radnjama u Beogradu premašivala je 3.000 dinara.

U okolini Čačka cena prasića u jednom trenutku dostigla je čak 700 dinara. I prodavci su komentarisali kako je ova cena „preterano visoka i da prosečan kupac to ne može da plati”.

Podsetimo, turbulencije na tržištu svinjskog mesa ne prestaju još od prve polovine 2023. godine, kada je proizvođačima postalo neisplativo da prasiće uvoze iz inostranstva jer je i u Evropi cena visoka.

Na svim tržištima afrička kuga svinja dodatno je smanjila stočne fondove. Zbog toga je sirovina skupa, ali i u maloprodaji, čija se cena formira na osnovu „žive vage”.

Poznavaoci tržišta rekli su nedavno za „Politiku” da bi do pada cene svinjskog mesa moglo da dođe sredinom ovog meseca, s padom prometa, što je i inače karakteristično za ovo doba godine. Za sada mogućih pojeftinjenja nema ni u naznakama. Cene se i dalje drže na visokom nivou, što se može zaključiti iz prepiski na forumima koji okupljaju domaće farmere.

U poslednjem izveštaju Sistema tržišnih informacija Srbije navodi se da su kupci prasadi, telesne mase do 15 kilograma, mogli proteklog meseca da pazare na svega pet stočnih pijaca koje su deo njihovog sistema praćenja. Nešto bolja bila je ponuda grla telesne mase od 16 do 25 kilograma. Njihova prodajna cena varirala je od 450 do 650 dinara za kilogram. Za prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma kupci su morali da izdvoje najčešće 550 dinara po kilogramu.

Kako se navodi, i ponuda i prodaja tovnih svinja bila je dosta slaba na prodajnim mestima. Dominantna cena životinja mase od 80 do 120 kilograma bila je od 300 do 320 dinara po kilogramu.

