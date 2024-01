LETOVANJA ĆE OVE GODINE BITI DRASTIČNO SKUPLJA: Ima jedna fora kako da dobijete popust do 50 odsto! Ovde je detaljni cenovnik

Cene letovanja na omiljenim destinacijama naših turista ove godine biće veće i do 20 odsto! Oni koji već znaju kada će i gde provesti letnji odmor, ukoliko do kraja januara uplate aranžman, mogu ostvariti popust i do 50 odsto.

Mnoge turističke agencije objavile su cene po kojima su "ol inkluziv" varijante sa avio-letom i hotelskim smeštajem drastično povećane u odnosu na minulu sezonu. Letovanje u Turskoj, u Kušadasiju, u maju ove godine košta od 325 evra sa autobuskim prevozom i smeštajem, dok u sezoni odmor u ovom mestu u hotelu košta čak 1.766 evra po osobi za osam dana.

Letovanje u Hurgadi ove godine sa avio-kartom iznosi od 550 evra u maju, dok je u sezoni sedam dana od 1.300 po osobi.

foto: Profimedia

Ljubitelje Španije letnji odmor će koštati od 690 do čak 1.934 evra po osobi u sezoni. Među ponudama se može naći i Kipar, gde sedam noći u junu košta od 725 evra za kartu i polupansion.

Ipak, najveći broj naših turista tokom leta tradicionalno odlazi u Grčku, gde se apartmanski smeštaj u maju može naći od 100 evra do 750 evra, koliko iznosi sredinom jula, u jeku sezone, za deset dana. Znatno jeftiniji smeštaj platiće oni koji planiraju odlazak na Crnogorsko primorje, gde dan u apartmanu košta od 30 evra pa naviše, u zavisnosti od opremljenosti objekta i mesta.

foto: Profimedia

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, za Kurir kaže da će letnji aranžmani naredne godine sigurno biti skuplji.

foto: Kurir TV, Shutterstock

- Sve će biti skuplje, to je neminovnost jer živimo u vremenima kada postoje velike krize zbog rata koji dosta utiče na cenu goriva, a sve to se odražava i na cene hotela i privatnog smeštaja. Ovogodišnja poskupljenja zavise od destinacije, ali i od samog aranžmana, ali procene su da su letovanja skuplja do 20 odsto. Na primer, apartmanski smeštaj u Grčkoj je skuplji od pet do 12 odsto. To i nije toliko mnogo ako se uzme prosečna cena privatnog smeštaja koja je prošle godine bila od 400 do 600 evra i na to se doda još 40 do 60 evra.

Cene letnjih aranžmana Mesto Cena Kušadasi 325-1.766*

Nei Pori 100-530

Platamon 155-520

Leptokarija 170-620

Pefkohori 140-750

Tasos 150-750

Lefkada 200-400

Crna Gora od 30 (po danu)

Hrvatska od 62 (po danu)

Hurgada 550-1.300

Španija 690-1.934

Kipar od 725 (iznosi su u evrima) * Aranžman od sedam do 10 dana

Međutim, prema njegovim rečima, hoteli su skuplji do 15 odsto.

foto: Shutterstock

Novi iznosi turističkih taksi u Grčkoj po smeštajnoj jedinici 1,5 evra za sobe za izdavanje

3 evra za hotele sa tri zvezdice

7 evra za hotele sa četiri zvezdice

10 evra za hotele sa pet zvezdica

- Ono što je drugačije ove godine u odnosu na prošlu jesu boravišne takse, koje su u Grčkoj skočile sa 0,5 na 1,5 evra. U hotelima su one od tri do deset evra, u zavisnosti od broja zvezdica. Sve su ovo još uvek posledice korone iako se nadamo da ćemo krajem ove godine izaći iz te krive - naglašava Seničić i dodaje:

foto: Profimedia

Skuplja boravišna taksa u Grčkoj Od 15 evra do 10 evra za apartmane, pa do 100 evra za hotele Na Fejsbuk stranici Grčka uživo objavljeno je da će boravišna taksa za najjeftinija noćenja u apartmanima umesto dosadašnjih 0,5 evra za noć iznositi 1,5 evra. To znači da će četvoročlana porodica za 10 dana odmora u Grčkoj samo za turističku taksu za boravak u iznajmljenom smeštaju morati da plati 15 evra, umesto dosadašnjih pet evra. Taksa za noćenja u hotelima s pet zvezdica će poskupeti sa četiri na deset evra za noć. Inače, turistička, odnosno boravišna taksa se računa kao fiksni iznos po danu/noćenju, i to po smeštajnoj jedinici ili po osobi, u zavisnosti od zemlje do zemlje. U Grčkoj je obračunavaju po smeštajnoj jedinici. foto: Profimedia Turistička taksa za boravak u hotelima sa tri zvezdice biće podignuta na tri evra dnevno, što će biti trošak od 30 evra na cenu sobe za 10 dana odmaranja. U hotelima sa četiri zvezdice taksa će biti sedam evra dnevno, tako da će cenu desetodnevnog najma sobe praktično podići za 70 evra. Turistička taksa za boravak u hotelima sa pet zvezdica biće podignuta sa četiri na 10 evra dnevno, na osnovu čega će letovanje biti skuplje za 100 evra.

- Ipak, najveća poskupljenja ove godine imaju avionski aranžmani, koji su veći od 12 do 20 odsto. Što se tiče autobuskog prevoza, cene karata su veće do 10 odsto. Trenutno su aktuelni i popusti do 50 odsto za one koji sada uplate, ali treba da vode računa o uslovima otkazivanja i treba obavezno da uzmu polisu osiguranja. Kako se bliži kraj januara, a onda i februar, popusti će biti sve manji - zato je savet uplatiti sada po najboljoj ceni i pronaći dobru ponudu, a ne čekati popularne last minut ponude.

