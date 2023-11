"EVO, OVO ŠTO JE NA STOLU, TO JE BILO 100 EVRA" Gastarbajteri pokazali šta može da se kupi za 230€! Eto, a nema ni za čestit ručak

"Mi smo vam ljudi u više radnji kupovali... A samo ovo što je na stolu, koštalo je 100 evra", kaže mladi gastarbajterski bračni par popularan na Jutjubu koji redovno snima kako se živi u Nemačkoj, kolike su plate i kolike cene.

Ovog puta kupovali su malo bolje jer je njihovom prvencu prvi rođendan, pa će biti slavlja ali samo najužeg, porodičnog, tu u kući.

foto: Youtube Printscreen, TV Dubravac

Najviše je para otišlo, kaže supruga Ivana, na kobasice, sireve i salame, to je nasjkuplje a pokazala je i kutijicu onog što voli njen muž a to je namaz - mast sa čvarcima, koji se maže na hleb, plus pola kila pasulja, raznih drugih krekera, bagete, grisine, malo maslina za dekoraciju.

Usledili su sirevi, tegla kornišona, kutija grožđa, sirevi za mazanje...

foto: Youtube Printscreen, TV Dubravac

- Kad smo došli na kasu sa tri kila banana rekao sam da jedemo banane ko majmuni, kad poče kasirka sa se smeje, mora da je naša - kazao je Albert koji je pokazao i pakovanja pelena - petica, onda WC papir i to je to.

Inače, u kući živi njih četvoro odraslih i beba od godinu dana.

1 / 5 Foto: Youtube Printscreen, TV Dubravac

- Eto, narode, to je 230 evra, a ne možeš ni jedan čestit ručak da napraviš... A nismo kupovali ni deterdžent, ni omekšivače ovog puta - objašnjava Albert koji je s kaže ćaćom, snimio i čuveni video sa objašnjenjem zašto naši gastarbajteri stalno lažu koliko zarađuju i da im je plata veća od one koju stvarno prime.

Jedna od komentatorki ispod videa - Vasilija, napisala je da je kod nje u Švedskoj jeftinije.

Kurir.rs/Youtube