ŽIVIM NA SELU I MESEČNO TROŠIM 2.500 EVRA! 20.000 dinara ode na hranu po restoranima, 10.000 za dete: Da li u nečemu preterujem?

Jedan korisnik društvene mreže Redit izneo je svoje mesečne troškove jer ga je zanimalo da li preteruje u nekim svojim rashodima, a hteo je računicu i da uporedi sa ostalim članovima ove grupe.

On je detaljno izneo računicu, naveo na šta najviše troši, kako živi, a zatražio je i savet kako bi mogao da uštedi.

"Čitajuci Redit stičem utisak da svi troše na život manje od mene i nekako prolaze bolje.

Mesečno mi odlazi 2.000-2.500 evra i smatram da živim ok ali nikako luksuzno. Pritom živim na selu (žena, dete i ja). Voleo bih da dobijem perspektivu od drugih ljudi, da li u nečemu preterujem, ili je ovo manje-više postala cifra sa kojom prosto možes da očekujes neki normalan život i to je to.

Zato sam odlučio da ovde iznesem moje prosečne mesečne troškove pa ih slobodno kritikujte, dajte savete, ili makar uporedite sa vašim:

Kirija za celu kuću: 400 evra

Drva za ogrev: 100 evra mesečno to jest 1.200 evra godišnje za 20 metara

Struja, telefon, internet: oko 100 evra

Hrana i potrepstine iz marketa: oko 60.000 dinara

Restorani / kafici: oko 20.000 dinara

Gorivo: oko 15.000 dinara

Troškovi za dete: oko 10.000 dinara

Ovo su mi manje-više fiksni troškovi od nekih 1.500 evra koje imam svaki mesec.

Preko toga potrošim svaki mesec od nekoliko stotina do 1000+ evra na razne random troškove koji su se pojavili taj mesec. To najčešće bude gomila sitnijih troškova tipa privatno lečenje, kupovina raznih sitnijih stvari, nešto za kuću, ponekad najam spremačice, itd. ali bude i krupnijih na primer putovanje, registracija auta, itd. Zavisi od meseca do meseca.

Za kraj da napomenem da vozim auto star 15 godina, nemam poroke, ne idem na luksuzna putovanja, ne nosim fensi odeću, bukvalno neko na ulici da me vidi rekao bi totalni prosek. Jedino gde ne štedim je hrana i dajem dosta na kiriju jer smo hteli da imamo celu kuću za sebe", napisao je on.

Ljudi su mu redom u komentarima pisali o ličnim troškovima, kao i šta bi mogao da promeni kako bi više uštedeo.

"Ovo bih nazvao optimizovanim životnim stilom. Ovo stanje je po meni realno za našu srednju klasu", "To ti je to, isti sastav porodice, ista starost auta, skoro isti troškovi. Bez 180 hiljada nema šanse", "Meni deluje sasvim razumno. Kad ja koji zivim sam trosim 600-800 evra mesecno", pisali su ljudi u komentarima.

"150 hiljada, možda čak i malo manje, nas 5 u kući, ne plaćamo kiriju. U gradu, cena za osnovne potrebe, jedino što majka i otac popuše po 20-25 hiljada mesečno, to nenormalno. Ne idemo u kafiće/restorane, niti koristimo vozilo koje troši gorivo", dodao je drugi korisnik ove mreže.

Jedan je predložio i da je bolje da proizvodi hranu, ako ima mogućnosti, kao i da neke namirnice kupuje od seljaka, a ne u marketu.

"Ako živiš na selu možda imaš mogućnosti da proizvodiš neku hranu za svoju porodicu i tako uštediš bar 100 evra mesečno. Takođe razmisli o tome gde kupuješ hranu i namirnice, možda ima jeftinijih prodavnica ili pošto živiš na selu vidi da neke namirnice poput jaja, mleka, sira i mesa uzimaš od nekog seljaka. To bi ti bilo jeftinije i zdravije. Troškovi su ti u redu, mada znam za mnoge koji sa manjim primanjima uštede više (doduše oskudevajući u nekim stvarima što opet nije rešenje)", napisao je on.

