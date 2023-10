VEČERA I PIĆE DOBRODOŠLICE 350 €! Već objavljene ponude za doček Nove godine u BG: Jedna stvar koju su svi obožavali IDE U ZABORAV

Večera i piće dobrodošlice u prestoničkom hotelu 350 evra - tako izgleda ovogodišnja ponuda novogodišnjih aranžmana. Za razliku od ranijih dočeka, dobar deo lokala ukinuo je "all inclusive" opciju, pa se uz rezervacije koje su već papreno skupe, mora odvojiti i dodatni novac.

Ako ćete najluđu noć provesti u regionu ili nekom drugom delu Evrope i tu se spremite na poskupljenje - autobuske i avionske arnažmane plaćaćete više nego prošle godine.

Naime, kako objašnjava Boško Bubanja, iz udruženja „Ivent industrija“, već su objavljene ponude dočeka u prestoničkim kafanama, hotelima, restoranima…

"Cene prevashodno zavise od programa koji neki objekat nudi. Što skuplji pevač – to su i same ulaznice skuplje", kaže sagovornik.

foto: Shutterstock

Kako precizira Bubanja, u velikim diskotekama, koje pohađa mlađa populacija ulaz se naplaćuje od 25 evra pa naviše, a reč je samo o ulazu – sve drugo mora posebno da se plati, od barskog stola do separea – koji obično imaju paprene uslove.

Večera + piće = 350 evra

"Sledeća varijanta su ove neke kafanice koje imaju akustičnu muziku. Tu su ponude od 50 do 80 evra, a uključena je večera i piće dobrodošlice. Tu su i veliki ivent centri, prostori koji organizuju svadbe i druge proslave, najluđa noć tu košta od 80 evra do 130 evra – sve zavisi od programa. Ima i primera gde košta od 130 do 250 evra", pojašnjava Bubanja.

Ipak, najveće iznenađenje svakako je cena dočeka u hotelima, gde jedan prestonički ugostiteljski objekat nudi aranžman koji košta 350 evra i uključuje samo večeru i piće dobrodošlice, sve dodatno se naplaćuje.

Ako uračunate sve druge dodatne troškove, poput prevoza do tamo, garderobe, šminke, frizure i svega drugog što popijete i pojedete – spremite dobru srpsku platu za doček Nove godine.

Više nema ni "all inclusive“

„Pre je uglavnom sve bilo all inclusive, a ove godine jedan dobar deo objekata daje samo večeru i piće dobrodošlice. Sve ostalo se plaća po utrošku. Ako gledamo prosek u odnosu na prošlu godine, poskupljenje je 30-40 odsto“, kaže Bubanja.

Poskupljenja nisu zaobišla ni putovanja, pa ćete skuplje platiti odlazak u neku drugu državu, bilo da se rade o autobuskom prevozu ili avionu.

Oni koji bi potencijalno mogli da uštede svakako jesu studenti. Njihova čuvena putovanja veoma su pristupačna, pa tako jedna od ponuda glasi: Prag, 6 dana, 190 evra.

Kada je reč o putovanjima i tu se polako pojavljuju prve novogodišnje ponude.

Omiljene srpske destinacije

Aleksandar Seničić iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA kaže da su več poslednjih 15 godina tradicionalno popularni Solun, Sofija, Temišvar, Beč, Budimpšeta, Prag, Berlin, Atina, Istanbul…

„Za ove destinacije postoje ponude koje uključuju i autobuski prevoz. Dakle, za sve kategorije putnika može da se nađe aranžman. Tu su uvek i ovi dalji gradovi, poput Trsta, Bolonje…“, kaže Seničić.

Kada govorimo o Novoj godini, pojašnjava da je veoma zanimljivo da ćemo imate veliki broj turističkih putovanja i aranžmana u okviru zemlje.

„Brzo će se pojaviti i cene za srpske i planine u okruženju. Oko Nove godine će se pojaviti i ponude za banje. To zavisi od ponude za zabavne programe. Ljudi iz Beograda vrlo često odlaze u druge gradove, poput Novog Sada i Niša“, kaže Seničić.

Skuplji autobuski i avionski arnžmani, kao i hoteli

Prema njegovim rečima autobuski aranžmani su skuplji za 10-15% u odnosu na prošlu godinu.

Avionski aranžmani poksupeli su dvadesetak odsto.

„Kada je reč o hotelima u Srbiji, za sada znamo da su te cene između 10 i 20 odsto veće nego prošle godine, što je i realno, s obzirom na inflaciju koju imamo“, zaključuje Seničić.

(Kurir.rs/Nova)