ZA PRIPREMU TEGLE AJVARA TREBA OKO 400 DINARA: Od cene u marketima boli glava, a uvozni je jeftiniji od domaćeg! Ovaj košta 1.500

Tegla domaćeg ajvara od 720 grama, kako se najčešće ostavlja ova vrsta zimnice, ima proizvođačku cenu od nešto više od 400 dinara, ali bez uračunatog vremena i rada za pripremu.

U trgovinama cena ajvara varira od manje od 200 do 1.000, dok se u oglasima na internetu i na pijacama ovaj specijalitet, naročito ako je "južnjački", prodaje i za svih 1.500 dinara.

Zavisno od gramaže, proizvođača i kvaliteta, tegla ajvara u domaćim trgovinama može se pazariti za svih 185 dinara, ako je reč o ajvaru u najmanjoj tegli koji je na akcijski, do nešto više od 1.000 dinara, najčešće za tegle od 550 grama. Pri tome, kako pokazuju podaci sajta koji prati cene u marketima, uvozni ajvari su jeftiniji od domaćih, pa se oni iz Severne Makedonije, opet zavisno od zapremine tegle i proizvođača, mogu naći po ceni od 300 do 600 dinara, dok ajvar iz Hrvatske ima prosečnu cenu od oko 500 dinara.

Podaci jednog sajta koji prati cene u marketima, pokazuju da u velikim marketima, koji posluju na teritoriji cele Srbije, tegla od 550 grama domaćeg ljutog ajvara staje od 600 do 1.000 dinara, dok tegla ajvara sa patlidžanom, iste zapremine i istog proizvođača, košta od 600 do 1.040 dinara, zavisno u kom marketu ga kupujete. Domaći pinđuri i ljutenice u ovim velikim lancima dostižu cenu do 1.100 dinara, dok, poređenja radi, tegla od 700 grama ajvara poznatog prehrambenog brenda iz jedne susedne države ima cenu od 350 do 480 dinara.

foto: Youtube Printscreen

Ako se pak odlučite za kupovinu ajvara iz domaće proizvodnje preko interneta, spremite se da izdvojite više novca. Naime, sudeći po objavama na društvenim mrežama, pojedina domaćinstva domaći “južnjački” ajvar, koji stiže sa područja koja su tradicionalni proizvođači ovog specijaliteta poput Leskovca i Vranja, ima cenu od čak 1.500 dinara za teglu od 720 grama. Kupaca tog “južnjačkog” ajvara, sudeći po upitima u komentarima na oglase, ipak ima i to najviše sa područja Beograda.

Disparitet cene ajvara koji se na ovaj način prodaje, inače, popriličan je – od 600 do pomenutih 1.500 dinara, zavisno od područja Srbije, da li se radi o ljutom ili blagom, prženom ili od barenih paprika, te ajvaru samo od paprike ili onom koji sadrži i plavi patlidžan. Većina prodavaca ističe da na veće količine daje popust, kao i da se tako kreću cene domaćeg ajvara za koje vam ne treba internet, već odlazak na neku od lokalnih pijaca.

A što se proizvodnje, matematika je, kako je objasnila jedna domaćica s juga Srbije sledeća:

“Kupila sam 30 kilograma paprika, u odnosu blage-ljute 1:6, ali sve su bile po 150 dinara kilogram, uz litar ulja od 140 dinara. Dobila sam 13 tegli od 720 grama, tako da je ispalo da me je tegla koštala nešto više od 400 dinara”.

Biljana iz Valjeva je, pak, pravila ajvar sa plavim patlidžanom, po recepturi koju koristi već godinama, i kaže da joj je bilo potrebno 25 kilograma "sirovine" – 15 kilograma paprika, devet kilograma patlidžana i litar ulja.

- Paprika po 150, patlidžan po 160, ulje po 140, sveukupno 3.830 dinara, a dobijeno je devet tegli od 720 grama, odnosno, nešto manje od 6,5 kilograma ove vrste zimnice. Dakle, proizvođačka cena bi bila 420 dinara po tegli, bez uračunatog troška soli, šećera, konzervansa, struje… O radu i vremenu da ne govorim, to je praktično ceo dan za šporetom, jer je pipav posao, ali je na kraju zadovoljstvo ukućana najvažnije i to što na kraju sezone nijedna tegla ne ostane nepotrošena – kaže ona.

Inače, obe ove domaćice ističu da su svoj ajvar pripremile u septembru, kada je paprika bila jeftinija, pa oni koji se sada odluče za pripremu ajvara u kućnoj varijanti, treba da računaju na to da je ovo povrće, zavisno od grada do grada, skuplje za 10 do 20 dinara nego pre mesec dana. Po podacima sa pijaca, naime, trenutno najjeftinija paprika je u Sremskoj Mitrovici (120 din/kg), a najskuplja u Novom Pazaru (230 din/kg).

Nepotrebne veće količine i nemanje odgovarajućeg prostora za spremanje i čuvanje, najčešći su argumenti onih domaćica koje zimnicu, uključujući i ajvar, kupuju.

- Priprema ajvara zaista nije najfiniji posao za stan, pogotovo jer mi je kuhinja otvorena i praktično spojena sa dnevnom sobom. Drugi, mnogo važniji aspekt, jeste što porodično i nismo veliki potrošači te zimnice, praktično ga jedemo samo kada postimo i to je bukvalno potrošnja tri tegle godišnje. A za tu količinu mi je daleko isplativija kupovina po potrebi, kada se tegla ajvara može u marketu kupiti i za 500 dinara – objašnjava Beograđanka Nataša.

(Kurir.rs/Blic)