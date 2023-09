ZNA SE KOLIKO ĆE BITI SKUPLJI RAČUNI ONIMA KOJI SE GREJU NA GAS: Poskupljenje stiže 1.nnovembra, nije malo, evo detaljne računice

Povećanje računa za gas biće oko 847 dinara, na potrošnju od 2.100 kilovat-sati ili 200 kubnih metara, dok će na 400 kubika račun biti veći oko 1.600 dinara, rekao je .generalni direktor Srbijagasa, Dušan Bajatović, povodom povećanja cene prirodnog gasa u javnom snabdevanju za 10 odsto.

- Obećali smo da poskupljenje neće biti veće od 10 odsto, tako smo uradili. Odluka je doneta i ona će se primenjivati od 1. novembra, što znači da će se računi plaćati od 1. decembra i na taj način smo pomerili račune, odnosno poskupljenje u iduću godinu - izjavio je Bajatović.

foto: Printscreen/RTS

On je objasnio da se na tržištu može naći gas za oko 42 do 55 evra po megavatu. Кada bi se to prevelo u naše cene, plus neka zarada Srbijagasa, ovoposkupljenje je moralo da bude još veće.

SVE VIŠE PRIKLJUČAKA "'Srbijagas' ima 160.000 na našem sistemu, povećali smo za 15 odsto broj priključaka. Imamo 15.000 setova u magacinu, a do kraja meseca očekuje se više od 100.000 zahteva za priključenje.

- Ukoliko ostanemo na naftnoj formuli i ovih 10 odsto, to je otprilike neka nula sa blagim minusom za Srbijagas, ukoliko ne dođe do poskupljenja na tržištu. U svetu se očekuje da će u narednom kvartalu cena gasa iznositi od 45 do 60 evra po megavatu, odnosno 600 dolara za 1.000 metara kubnih. Ukoliko nafta nastavi da raste i ukoliko bude loša zima, procenjuje se da će cena na evropskim berzama dostići između 80 do 90 evra za megavat, negde oko 800 dolara za 1.000 kubnih metara - naveo je Bajatović.

foto: printscreen YT

Srbija je, kako je naveo, i dalje zemlja sa najpovoljnijim cenama gasa u Evropi.

- U ovom momentu najveći problem nisu količine gasa, ni njegova cena, najveći problem je što nema mesta na transportnom sistemu. Broj radnika i mašina koji rade na gasovodu sa Bugarskom je povećan. Svaki dan sam na terenu, mislim da će biti gotovo do kraja oktobra, pošto je gotov gasovod Grčka-Bugarska. Očekujem da nam sve mogućnosti budu na raspolaganju. Možemo da računamo na Azerbejdžan, na Tap Tanap i neki gas iz Turske, ali još uvek najpovoljniji aranžman za nas je ono što imamo sa Rusijom - naglasio je direktor Srbija gasa.

kurir.rs/RTS