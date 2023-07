CELA PLATA NA RAČUN, DVA OBROKA I SMEŠTAJ: Vanja kao sezonac radi u ovoj zemlji, uslovi ODLIČNI, može da zaradi i do 3.000€

Vanja Buđevac je kuvar iz Beograda koji ovog leta radi kao sezonac na hrvatskom primorju. Kaže da su u kuhinji u Fažanima gde radi mahom zaposleni ljudi iz Srbije, uglavnom iz Beograda, a ima i Makedonaca. Prema njegoviim rečima, slično je i u drugim restoranima ne samo u Fažani već i u čitavoj Istri, u kojoj je najveći broj sezonskih radnika u ugostiteljstvu iz naše zemlje.

– Papirologiju smo brzo rešili, prijavljen sam, ide mi staž, a cela plata mi ide na račun. Imam osiguran odličan smeštaj i dva obroka u restoranu. Uslovi su u svakom smislu puno bolji nego u Srbiji, a gotovo sve moje kolege ovde su već sedam-osam sezona. Planiram da ostanem što duže, možda čak i nekoliko godina – kaže Vanja.

Ovaj Beograđanin priznaje da je pre dolaska bio skeptičan po pitanju rada u Hrvatskoj.

– Imam prijatelja iz Pule, pa sam s njim razgovorao, pitajući ga šta mogu da očekujem, kako da se ponašam kad dođem i slično. Rekao mi je da Istrani vole Srbe, da su jako prijateljski nastrojeni prema nama i da nema razloga za brigu – govori Buđevac.

Kako kaže, ubrzo se i sam uverio u to koliko su ljudi prijatni i gostoljubivi.

– Vole naše devojke, obožavaju naš akcent. Svi su jako ljubazni prema nama, čak i više od toga – priča Vanja.

Vanja je prvi put u Fažani, a u konobi je počeo da radi početkom maja. Prema njegovim rečima, zaposleni u restoranima i kafićima u Istri mogu da zarade mnogo više nego u Srbiji.

CENE KAO U BEOGRADU U Fažani nije jeftino, ali za ljude koji žive u Beogradu nema neke velike razlike u cenama, tvrdi Vanja. - E, sad, koliko će ko potrošiti od plate koju ovde zaradi zavisi pre svega od toga kakve su mu navike i koliko je štedljiv – zaključuje kuvar iz Beograda.

– Zarada kuvara kreće se u rasponu od 1.800 do 3.000 evra, dok iskusni kuvari zarađuju i do 5.000 evra mesečno. Najveće plate imaju šefovi kuhinja na luksuznim jahtama, oni mogu meesečno da zarade i po deset, čak i dvanaest hiljada evra. Kod konobara je nešto drugačije i zarade su im niže, ali imaju bakšiš, tako da na kraju meseca i oni imaju prosečnu kuvarsku platu. A ako je dobra sezona, zarade i više od nas. Ne bi niko dolazio za manje od 2.000 do 2.500 evra mesečno – tvrdi Vanja Buđevac.

foto: Shutterstock

Vanja je pronašao jako dobrog čoveka koji u Fažani ima četiri restorana i potiče iz poštene i cenjene porodice iz Pule koja se dugo bavi ugostiteljstvom. Još u autobusu dok je dolazio u Fažanu čuo je sve najbolje o njima. Gazda je ispoštovao apsolutno sve što su se dogovorili, do najsitnijeg detalja. Za svojih četrdeset godina, tvrdi, nije doživeo da se neko s toliko poštovanja ophodi prema svojim zaposlenima.

Radi dvokratno, pre podne četiri i po sata i otprilike isto toliko uveče.

– Period između smena koristim da odem na plažu i uživam u moru i suncu, tako da umor i ne osetim. Imamo po jedan slobodan dan nedeljno, ali kada je špic sezone i posla ima baš puno, radimo bez slobodnog dana. Meni to ne smeta, jer i radnim danima imam dovoljno slobodnog vremena da se opustim i odmorim – kaže Vanja.

kurir.rs/poslovni.hr