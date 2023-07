"ZNALA SAM DA JE RIZIK, ALI MORALA SAM": Taksista u Zagrebu vozio ženu 5 minuta, kada su stigli na odredište OSTALA JE BEZ TEKSTA

"Znala sam da je rizik, ali morala sam do Autobuske stanice, a tramvaji nisu išli, ušla sam u taksi, a taksista mi je pokazao nekakav taksimetar i start od 15 evra. I rekao da je svaki sledeći kilometar još 15 evra", počinje priču žena kojoj je taksista usred jučerašnje oluje u Zagrebu, kratku vožnju naplatio drakonski.

- Bila sam u jednodnevnoj poseti Zagrebu. Oko 16 sati je krenula oluja. Javni prevoz je bio u kolapsu, tramvaji nisu išli - priča čitateljka Večernjeg lista koja je pešačila od Trga usred oluje od koje je u Hrvatskoj poginulo troje ljudi.

Tramvaji nisu išli, a ona je morala da stigne do autobuske stanice, jer joj je autobus kretao za dvadeset minuta.

- Odlučila sam pozvati taksi - kaže.

Trebalo je da pređe 2,2 kilometra, a kako ni Uber, ni Bolt nisu bili dostupni zbog ogromne potražnje, primetila je vozača taksija koji je stajao u blizini.

- Pitala sam ga može li me odvesti do autobuske stanice, iako sam znala da je riskantno i da će mi to naplatiti. Računala sam bar 15 evra. Kad smo krenuli, izvadio je nekakav cenovnik koji mi je samo pokazao, ali nije mi ga dao. Rekao je da je početak vožnje 15 evra i svaki sledeći kilometar 15 evra. Nisam imala izbora, autobus je išao za 15 minuta - priča čitateljka.

foto: Profimedia

Ne samo da joj je za tako kratku vožnju od pet minuta uzeo 34,8 evra, nego je i 20 centi kusura zadržao bez reči.

- Taksimetar je upalio na mobilnom telefonu i na njemu sam videla da se cena podiže čak i dok stojimo na semaforu, na svakih 10-ak sekundi podigne se za otprilike 0,20 evra. Na Autobusku stanicu smo stigli veoma brzo. Na taksimetru je pisala cena od 34,80 evra. Ja mu pružam 40 evra u gotovini na što me on pita imam li možda pet, pa da mi vrati 10. Dajem mu i on mi vraća 10 evra. Zadržava bez reči onih 0,20 evra. Na to mu tražim račun i sledećih nekoliko minuta on prekopava po automobilu, traži nekakav uređaj za izdavanje računa i naposletku mi nevoljno pruža račun na kom nije naglašeno po kojoj je tarifi obračunata cena - kaže ona.

Kurir.rs/Večernji list