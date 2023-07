NEMICI U HRVATSKOJ ZA VOŽNJU OD 12 KM TRAŽILI ČAK 100 €! Turiste deru i na ovome, naplaćuju i do pet puta skuplje od redovne cene

Divlji zapad na parkiralištima taksija širom Dalmacije, a vozače često prozivaju da su gulikože, ovim rečima turisti u Hrvatskoj opisuju taksiste. Vožnja od aerodroma do grada Zadra, oko 12 kilometara, naivnima se naplati i više od 100 evra. Stariji taksisti upiru prstom u državu koja je dozvolila liberalizaciju tržišta i time dovela taksiste iz svih delova Hrvatske koji imaju i po pet tarifa za jednu vožnju.

Riči iz Nemačke prvi je put u Hrvatskoj i kaže taksisti ga svojom nasrtljivošću uznemiravaju i nepoverljiv je prema njima.

- Pitali su me mnogo puta za vožnju. Mislim da je to pomalo gnjavljenje, jer naprimer, ovde na autobuskoj stanici mi smo samo želeli da idemo autobusom i onda su oni nas mnogo puta pitali hoćemo li taksi. Manje-više to je varanje kaže on.

Maline iz Nemačke zamalo su odrali za čak 80 evra za desetak kilometara, čim je sletela u Hrvatsku.

- Moje prvo iskustvo s taksijem bilo je na aerodromu. I prvi taksista koji mi je došao, rekao je da za 12 minuta vožnje hoće 80 evra. Ja sam bila pomalo šokirana - rekla je Maline.

Predrag Šimunov, predstavnik sindikata taksista smatra da je realno od železničke stanice do aerodroma naplatitit oko 20 do 25 evra. Čini se, otkad je uvedena liberalizacija taksiranja, pojačane su i svađe pa čak i tuče na taksi stanicama. Samo ovom sindikalcu nekoliko se puta i pretilo smrću. Taksisti se ljute na veće taksi poslodavce jer kažu da ne plaćaju doprinose i izrabljuju vozače.

- Prijavi ga na četiri sata i plaća mu doprinose za to vreme, a on radi minimalno 10-15 sati - naglašava Šimunov. - Ima 5-6 cena od 2 evra pa čak do 10 evra jedan kilometar. Evo, naprimer, ja dođem ujutro na železničku, i nemam gde da parkirami.

Grad Zadar je izdao više od 300 dozvola, a mesta ima za 7 vozila. Zimi je u Zadru oko 80 taksista, leti više od 300. Voze svi i oni u penziji i oni koji nisu odavde pa lutaju zadarskim ulicama.

kurir.rs/ HRT