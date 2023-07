AVIONOM DO GRČKE I ZA 16 EVRA Aerodrom u Srbiji o kom svi pričaju, NITI ČEKAŠ NITI KASNIŠ: Pogledajte gde sve možete za male pare

Iz Niša do Grčke u jednom pravcu možete za 22 evra i to avionima low cost kompanija. Ovaj aerodrom u Srbiji postaje pravi hit, nema ni gužve, ni kašnjenja, mnogima je dobar da zaobiđu i Beograd, a cene karata mogu da budu i vrlo "pristojne".

U julu i avgustu do Grčke, tačnije do Krfa možete u jednom pravcu za 22 evra. Povratna je najviše do oko 50 evra. U septembru je već jeftinije - u jednom pravcu 16 evra.

Zahvaljujući niskim tarifama, putnici iz Niša imaju priliku da jednostavno i ekonomično stignu do omiljenih grčkih ostrva i primorskih gradova. Poznato je da najeftinije karte mogu da se "ugrabe" mesecima pre datuma putovanja, ali primeri pokazuju da jeftino možete da prođete čak i ako sada odlučite da otputujete, a da ipak letujete.

Avionom iz Niša do Krfa za 20 evra

Cene avio karte iz Niša do Krfa tokom ovog meseca startuju od 22 evra, idu i na 26, pa i 37 evra, a najskuplje što možete da je platite je 47 evra tokom jula. Povratak je malo skuplji, ukoliko želite da se u julu i vratite, pa se karte od Krfa do Niša kreću od 30 i neki evro i to sve zavisi od datuma.

Ako planirate da na Krf putujete u avgustu, karte se kreću od 20 evra i to se ne odnosi samo na jedan datum, već ponuda za skoro ceo mesec varira oko nekoliko evra više. Karta u povratku skuplja je za 10 evra, a ukoliko dobro iskalkulišete datume odlaska i povratka, put u oba pravca može biti oko 50 evra.

U septembru do Krfa i za 16 evra

Činjenica je da su grčka letovališta zbog "idealnih temperatura" veoma aktuelna i tokom septembra, kada mnogi i letuju kako bi izbegli one najveće vrućine ali i gužvu. Avionske karte low cost kompanija, u ovom periodu kreću se od 16 evra u jednom pravcu, najviše je u ponudi onih za 20 i neki evro, dok maksimalna dostiže 40 evra.

Kada je u pitanju povratak, cene avio karte sa Krfa do Niša startuju od 30 evra. Za većinu datuma karte su dostupne po ceni od oko 40-tak evra, a najskuplja u ovom periodu košta 50 evra.

Tako ukoliko napravite plan da na Krfu letujete u septembru, povratna karta avionom može da vas košta manje od 50 evra. Imajući u vidu da se radi o jeftinim letovima, uz ovu kartu moguće je poneti samo ručni prtljag, što je za mnoge i dovoljno. Ukoliko pak želite da pored ručnog prtljaga, što ne mora biti mala torbica, već poveći ranac na leđima, želite i kofer od 20 kilograma, kompanija nudi mogućnost doplate oko 30- ak evra.

Letovališta u blizini Krfa

Osim što oduševljava svojom venecijanskom arhitekturom, uskim kaldrmisanim ulicama i živopisnim trgovima, te ga turisti posećuju skoro tokom cele godine, na Krfu se nalaze i najpoznatija letovališta.

Paleokastrica je jedna od njih. Poznata po svojim predivnim peščanim plažama, kristalno čistom moru i spektakularnim pejzažima.

Ipsos je živahno letovalište koje se takođe nalazi privlači mlade i energične posetioce. Jedno je od najrazvijenijih turističkih mesta na Krfu, a od grada udaljeno 15 kilometara. Ovo letovalište poznato je po svojoj dugoj peščanoj plaži, brojnim barovima, restoranima i noćnom provodu.

Dasija je takođe jedno popularno letovalište na istočnoj obali Krfu. Nudi široke peščane plaže i obilje mogućnosti za rekreaciju, i vrlo je popularno za naše turiste.

Sidari je najpoznatije letovalište na severnoj obali Krfa često birano od strane porodica i parova koji traže mirnije i opuštenije mesto za odmor. Poznat je po svojim prirodnim stenama koje oblikuju neobične pećine i kanjone, ima prelepe plaže i prijateljsku atmosferu.

