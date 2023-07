DRŽAVA OD JESENI DAJE GRAĐANIMA JOŠ PO 10.000 EVRA! Ako imate dobru ideju, novac ćete dobiti bespovratno! ALI OVO JE VAŽNO ZNATI!

Vlada Irske pokrenula je kampanju u kojoj građanima koji odluče da promene prebivalište i presele se na neko od 23 udaljena ostrva daje i do 80.000 evra. Na taj način žele da povećaju broj stanovnika na tim retko naseljenim područjima.

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić kaže da Srbija već tri godine sprovodi program kako bi mlade zadržala na selu.

- Mi dajemo do milion i dvesta hiljada dinara, to je 10.000 evra. Zamislite da mi raspolažemo sa 80.000, pa to bi buknulo - rekao je Krkobabić za RTS.

Kaže da vlada veliko interesovanje i da dnevno stiže od 13 do 15 zahteva.

- Koliko god bude zahteva mladih ljudi da svoju budućnost vide u selima Srbije, toliko ćemo sukcesivno izdvajati novac, ali morali bismo da razmišljamo i o podizanju tog iznosa - kaže Krkobabić i dodaje da se još uvek nalaze kuće do 10.000 evra.

Najveće je interesovanje za vojvođanska sela, jer su tamo imovinsko-pravni odnosi sređeni, imaju vatrogasne stanice, imaju domove, dobre zadruge koje funkcionišu...

Ministar je najavio i program za pokretanje privrednih aktivnosti, pa će država davati bespovratna sredstva do 10.000 evra od jeseni svima koji žele da otvore nešto što smatraju da nedostaje u selima.

A samo ćemo napomenuti da u 400 sela Srbije nema prodavnice! Nedostaju i apoteke, zanatske radnje...

Ideja kojima bi srpska sela postala još bolja mesta za život će sigurno biti pregršt, dovoljno je vremena do septembra da se i razviju.

