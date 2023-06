3 PRUTA ČAJNE, 4 MESNA NARESKA, MAJONEZ, PAŠTETA, SUPE U KESI: Bez čega Srbi nikako ne kreću za Grčku! Onda se javila Lidija i MUK

Pored pasoša, zdravstvenog osiguranja i dobre volje, putnici iz Srbije tokom godišnjih odmora vole da ponesu još neke potrepštine, koja uključuje hranu, a prema ispovesti jedne gospođe, noževe, produžne kablove, a javili su se i oni koji su na more nosili celo-celcato prase!

Spisak stvari koje se nađu u gepeku automobila ili u plastičnom sandučaru, započeo je nakon što je jedna mama pitala korisnike Fejsbuk grupe "Live from Greece", šta je to što obavezno nose na more, a u ovom slučaju na letovanje u Grčku.

Kako je navela, to ju je interesovalo zbog činjenice da ide sa decom na more, te i da ne zna koliko novca i hrane da ponese za boravak tamo.

"Muž, ja i dvoje dece od 12. i 14. god idemo u Nei Pori... Zanima me šta sve nosite kad krenete od hrane i koliko nam je dovoljno novca potrebno za trošak tamo, doručak, ručak, večera, piće. Hvala. Ako imate neki spisak šta sve nosite bila bih zahvalni i od lekova šta poneti", napisala je ona.

Pašteta s pogledom na more

U komentarima se prva javila Tijana, koja je navela kako ona i partner ne nose hranu, ali bez escajga, malih kućnih aparata i produžnih kablova, ne kreću na put.

"Mi nosimo obavezno jedan dobar nož jer su u apartmanu obično tupi, toster za tople sendviče jer to volimo da doručkujemo, ali navažnije od svega, nosimo dva produžna kabla jer sa 4 telefona, dve elektonske cigare, dva para slušalica, aparatom protiv komaraca i kindlom nikad nema dovoljno utičnica. Od hrane nosimo samo za put, ostalo kupujemo tamo jer je povoljnije nego kod nas, posebno ako prošnjivate po akcijama u većim marketima", napisala je ona.

Sledeći komentar bio je vezan za samu potrošnju, odnosno, za novac potreban na dnevnom nivou za četiri osobe. Naime, kako je napisala ova korisnica, 50 evra je dovoljno bilo da se hranite u marketima ili u restoranima.

"Ako se ne hranite u restoranima 50 evra dnevno. Večeru za četvoro računajte minimalno 50 evra. Zavisite koliki vam je budžet. Ako ste spremni da kuvate, cena namirnica je ista, tako da nema potrebe da vučete. Ja obično kupim sveže spremljena jela u većim marketina, za večeru dobiju giros. Ako niste spremni da kuvate ponesite kupljena gotova jela ili naprosto zamrznute to što spremite. Ne dajte da vam ništa pokvari odmor. Prostire se koliki vam je guber. Ja sam letovala i u ekskluzivnim hotelima, a bilo je i kad sam kuvala jer su takve okolnosti. Svako ima prioritete: neko ne može bez ležaljke, neko ne voli da kuva, neko može i da trpi gladan. To kako ćete se provesti ne zavisi od toga da li jedete paštetu ili jastoga. Zagrlite svoju decu, poklonite im pažnju, to će mnogo više pamtiti nego da besomučno trošite.", glasio je stav jedne Zvezdane.

"Ništa bez 1.000 evra"

Ipak, bilo je i onih koji su bili različitog stava od nje, te su naveli kako se na put ka moru ne kreće bez 1.000 evra i to nevezano za plaćanje apartmana.

"Sve je to lepo i fensi, divota i romantika, ali se bez novca ne ide nigde, pogotovo ne u Grčku sa decom. Dakle bez 1000 evra (ne računam koliko ste platili smeštaj) i zdravstvenog osiguranja ne krećite. Grci imaju fantastičnu hranu. Možete vi jesti i prazan sendvič, ali ne probati musaku i jagnjeće kotlete u Grčkoj je greh.", napisao je jedan Zlatko.

Upravo je količina novca raspirila raspravu, te su mnogi bili stava da ono što vole da jedu na grčkoj obali, to i plate. kao i da se na put ne kreće bez veće količine novca.

"Da li je lepo ili nije što sam rekao videće kada se desi nepredviđeno. Što se mene tiče neka ide i sa 50 evra. Ja volim musaku i lamb čops, ti nešto drugo. Suština je na odmoru probati nešto iz tog kraja, to šta voliš, šta si se uhvatio dobri brate za patlidžan.

Ponavljam gospođi, svi koji je savetujete da krene sa malo novca nećete biti tu kada joj zatreba. Grčka je skupa. Ako je nekom 20 evra preko budzeta puno onda ne ide nigde. Ali, slažem se s tobom da je sve stvar ličnog izbora. Ja kad sam išao sa decom ne prihvatam nikakav rizik!", napisao je Branislav.

Nose i pile i prase Ipak, najviše pažnje je privukao komentar jedne dame koja je napisala kako na put ne kreće bez pečenog pileta i hleba. "Bez pečenog pileta dva hleba i paketa vode ne idem od kad sam zabo na Horgosu 13sati u mestu", glasio je odgovor jedne Lidije, koji je izazvao dosta pozitivnih rekakcija, bilo da se šali ili je bila ozbiljna. A, gde je pile, tu je i prase, sudeći makar po rečima dane iz Srbije. Naime, ona je navela kako je jedne godine na letovanje sa prijateljima ponela pravo, pravcato pečeno prase. "Nas 7 jedne godine poneli prase, ali ono veće prase i nije da nam bilo ekstra preko dana prase, a uveče masline morske plodove grčka vina i najbolje restorane. Ko zna zna ", napisla je dama po imenu Lidija. U ostalim komentarima korisnici grup "LFG", pisali su kako ugalvnom nose mesne nareske, paštete, eurokremove, sardine... A bilo je i onih koji su pisali kako nose hleb, ulje i pasulj iz Srbije, pa čak i kafu, jer kako su rekli, ne vole ukus Grčke.

Na kraju, oglasila se i žena iz Srbije koja je napisala kako je etiketrianje da li je neko luksuzni ili paradajz turizam, neprikladno.

"Nikad neću razumeti ove podsmehljive smajlije. Ako ste toliko fensi i nobles da vam je ispod časti čitati ove postove, šta radite u grupi za Grčku?

Možda je neko jedva zaradio za smeštaj i nije bio na moru 20 godina, ili vodi bolesno dete sa skupom terapijom, ili je skromno ljudsko biće koje nema da ponudi novac, ali ima ljubaznost, osmeh, pomoć i možda će biti i bolji i izdašniji turista od ovih što se hvale svojom prefinjenošću.

Gospođo, lep provod vam želim! Porazmislite o specificnostima vaše porodice, pa shodno tome, neki spisak kako sebi da ugodite", napisala je ona na kraju rasprave.

Kurir.rs/Blic/Live from Greece