SRBI OKUPIRALI POPULARNO GRČKO LETOVALIŠTE Igor već otišao na odmor pa pokazao cenovnik: Ležaljke i do 20€, HRANA POSKUPELA (FOTO)

Oni koji još uvek nisu, sada već ubrzano prave planove za ovogodišnje letovanje. Večita dilema i razlog brojnih "rasprava" na društvenim mrežama među Srbima jeste da li otići u Grčku ili Crnu Goru.

Mnogi su razlozi za i protiv za obe destinacije, a jedna od najpopularnijih lokacija u Grčkoj među našim građanima koja se izdvojila prethodnih godina svakako je poluostrvo Halkidiki i gradić Pefkohori.

Ono što je najvažnije, prema svedočenjima onih, koji su se ove godine već "bućnuli" u tamošnje more - cene nisu drastično skočile.

- Ležaljke su i dalje po ceni konzumacije, ako poručiš piće u kafiću dobiješ i ležaljku za korišćenje u centralnom delu Hakidikija, tačnije na plaži u Perfokoriju. Plažni setovi, ako želite neku ekskluzivu u smislu plaža koje su na skrivenim mestima onda cena ide i do 20 evra. Što se tiče cene morske hrane, ona je skuplja za razliku od prošle godine. Škampi koštaju oko 20, jagnjetina oko 15, a meso sa roštilja do 10 evra po porciji. Giros je od četiri do deset evra, zavisno u koji lokal sednete. Kugla sladoleda je dva evra, dok je paket vode oko blizu dva evra, rekao je za RINU Igor Sekulić turista iz Srbije.

Iako je bilo pitanje kako će se trenutno stanje na geopolitičkom planu odraziti na letnju turističku sezonu, po svemu sudeći letovanje ove godine nije mnogo skuplje u odnosu na neke prethodne, tako da nije samanjena ni zainterosavnost građana za turističke destinacije u Grčkoj.

- More je prijatno za kupanje na početku ove sezone, temperatura vode je nekih 27 stepeni, dok je trenuta spoljna oko 30 celzijusa. Već su stigli i stranci ali i Srbi, može se već videti dosta naših ljudi, čujem svakodnevno "dobar dan" i uveliko su plaže krcate. Ono što su neke informacije jeste da se od ove godine očekuje da premaši onu 2019. koja se uzima kao najbolja godina po turizam, dodaje Igor.

