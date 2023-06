"ZLOUPOTREBA MONOPOLISTIČKOG POLOŽAJA IZBIJA NAM NOVAC IZ DŽEPA" Ristić: Imamo zakon kao Hrvatska, a plaćamo Infostan cele godine

Građani se svakodnevno bore sa poskupljenjima. Kao na lutriji svakog petka čekamo nove cene goriva, kao da će nam ta dva dinara pomoći da dočekamo kraj meseca.

A gde su dva, tu su i tri, za koliko je najavljeno pojeftinjenje hleba Sava.

Nasuprot tome uskoro nas čeka novo poskupljenje struje, a u Beogradu će svi oni koji račune plaćaju preko jedinstvene uplatnice Infostana od 1. jula morati da plaćaju proviziju koje su do sada bili oslobođeni.

Gost Jovan Ristić iz udruženje Efektiva razgovarao je sa voditeljima emisije Puls Srbije o ovim dešavanjima kao neko ko se hvata u koštac sa problemima ove vrste.

Prvo je dao uvid u komunalne usluge u Beogradu.

- Imamo jednu dugogodišnju tradiciju a to je da se ne plaća provizija prilikom plaćanja usluga, banka, pošta.. Odete da platite struju, ili bilo kakvu transakciju uvek plaćate 50 dinara više, samo za infostan niste plaćali, e sada plaćate. To je bilo subvencionisano, grad Beograd je odlučio da to više neće da radi - rekao je Ristić.

Istakao je da je grad Beograd i većina gradskih odbornika donelo ovu odluku, te je najbolje direktno njih pitati - zašto?

- Nemam odgovor na ta pitanja. To je i za medije da postave to pitanje. Zašto je grad odlučio da štedi na ovome? Komunalne usluge su veoma skupe i u režimu monopola su. Vi ne možete da promenite usluge kao što je to slučaj kod mobilnih operatera, osuđeni ste na to. Samo možemo da platimo više. Smatrao sam da je to veoma dobra stvar, a sada je ukinuta - kaže Ristić.

foto: Kurir tv

Kada je najavljeno da je ovakvu odluku donela Skupština, voditeljka Anastasija Čanović se pita, da li je na njihovoj nadležnosti da donose ovakve odluke?

- Upravo sam rekao. Ne znam gde će se taj novac usmeriti. Mi imamo samo obaveštenje, da je grad doneo takvu odluku i jednostvano oni su taj novac odlučili da upotrebe za nešto drugo. S obzirom da su komunalne usluge ionako prenaduvane, posebno kod grejanja, pa čekajte, ljudi... - nije dovršio rečenicu Ristić.

05:00 ZAŠTO JE DONEŠENA ODLUKA DA SE PLAĆA PROVIZIJA PRILIKOM PLAĆANJA RAČUNA ZA INFOSTAN?

Zanimljivim je nazvao i monopol države za plaćanje grejanja tokom cele godine.

- U Zakonu u obligacionim odnosima možete da se isključite. Toplane imaju zanimljiv i krajnje pravno pogrešan stav, kao da je pitanje grejanja neko njihovo vlasništvo. Time što imate stan vi ste njima dužni da plaćate nešto, a da li vi hoćete, ili nećete da plaćate, to nije pitanje vaše volje. Oni hoće da sve troškove koje imaju da prebace na vas. To je zloupotreba monopolskog položaja. Vrlo je zanimljivo da ne dođe komšija koji kaže, e ti ne greješ ja grejem i tvoj stan, ne, nego te tuži toplana. Hrvatska ima zakon da se toplota može naplaćivati samo ako je utrošena. Mi imamo takav zakon i pitanje je zašto se ne koristi. Postoji i kod nas neko ko je uspeo da se isključi, nikad bez teškoća! - pojasnio je Ristić.

To su bizarnosti, nastavlja on, a Hrvatska je izašla iz iste SFRJ, ali i pored sličnih propisa, oni imaju jedan stav prema toplanama, a Srbija ima drugi stav.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.